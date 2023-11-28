愛笑女孩看過來！大笑就漏尿超困擾？醫詳解3大免手術改善法

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張雲筑進一步指出，尿失禁可分為應力性尿失禁、急迫性尿失禁、滿溢性尿失禁、持續性尿失禁，且50歲以上女性尿失禁患者，5成為「應力性尿失禁」所困擾，只要腹壓突然明顯增加，如咳嗽、打噴嚏、提起重物或大笑時，出現小便不自主滲流的現象。
針對應力性尿失禁，張雲筑說，其發生原因主要與尿道阻力不足及骨盆底肌肉支撐力減弱。好發原因如體重過重、懷孕生產後骨盆肌肉韌帶鬆弛、停經後尿道及陰道組織萎縮、骨盆腔手術後對膀胱、尿道組織直接或間接的傷害以及人人皆要面對的組織老化衰弱。
依據症狀的嚴重程度，應力性尿失禁依臨床症狀可分為輕度、中度及重度。輕度者在腹壓高度增加，如咳嗽、打噴嚏、抬重物時才有小便失禁；中度是腹壓輕度增加，如走路、彎腰、站起身時有小便失禁現象；重度者連在床上翻滾都會產生尿失禁。
張雲筑指出，倘症狀持續進展，或已是中度以上患者，應先至泌尿科釐清原因後，由醫師規劃藥物治療、練習正確的凱格爾運動或安排物理治療。若積極治療半年後仍無顯著進步的患者，可考慮經由強化尿道的注射治療或懸吊帶手術改善應力性尿失禁造成的生活機能障。
對於有應力性尿失禁的民眾，張雲筑建議，可以先從建立適當喝水及排尿習慣開始，在攝取水份宜適量補充，不要一次大量飲水，且大約每1.5-2小時將膀胱中的尿排空，避免膀胱蓄積過多的尿液，並透過高纖飲食避免慢性便秘，再輔以體重控制及循序漸進的適量運動。