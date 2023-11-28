松屋今起漲價！新菜單看多品項齊漲 麵屋武藏連三天「買一送一」
喜愛吃日本料理的哈日族注意了！台灣松屋宣布，將於今（28）上午10：00起，將半熟蛋品質全面升級，因此單點半熟蛋 25元將變成30元，且不少品項也都調漲10元。而來自日本的麵屋武藏，因應光復店開幕，12月01日~12月03日有「買一送一」活動，即每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。
記者葉盛耀/綜合報導
來自日本的連鎖丼飯品牌松屋，今日開始多樣品項都漲價，官方臉書粉專「台灣松屋」貼文，因為對商品品質的堅持，為了顧客們能夠吃的更安心美味，全面改用新鮮純淨、味道香濃營養價值更高的「嚴選台灣牧場優質蛋」搭配松屋的各式丼飯。也因應升級嚴選台灣牧場優質蛋價格變動：蔥香半熟蛋牛肉蓋飯中碗125元→ 中碗135元、蔥香半熟蛋牛肉蓋飯大碗155元→ 大碗165元、蔥香半熟蛋牛肉蓋飯特盛195元→ 特盛205元、蔥香半熟蛋牛肉蓋飯迷你105元→ 迷你115元、醬拌牛燒蓋飯165元→ 170元、單點半熟蛋 25元→ 30元。
同樣來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾在台帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，十週年概念店「光復店」重回東區，還加碼兩優惠，即日起~11月30日，前30碗拉麵，贈「100元現金券」；12月01日~12月03日每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。麵屋武藏光復店也推出特色限定麵「黑角煮拉麵」，以魚介x豚骨雙湯頭為基底，搭上黑醋角煮的叉燒，有入口即化的軟嫩，伴隨著鰹魚淋上熱油，香氣撲鼻。