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NBA／湖人94:138被76人打爆！Embiid狂砍30分大三元　對位壓制AD

▲費城76人今（28）日在主場以138:94大比分擊敗洛杉磯湖人，球隊明星中鋒Joel Embiid全場攻下30分11籃板11助攻的「大三元」數據。（圖／美聯社／達志影像）
▲費城76人今（28）日在主場以138:94大比分擊敗洛杉磯湖人，球隊明星中鋒Joel Embiid全場攻下30分11籃板11助攻的「大三元」數據。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

費城76人今（28）日在主場以138:94大比分擊敗洛杉磯湖人，球隊明星中鋒Joel Embiid全場攻下30分11籃板11助攻的「大三元」數據，技壓對位的Anthony Davis，這場聯盟頂級長人的對決，以其大獲全勝告終。

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這場比賽首節打完76人就領先到達雙位數，整場比賽大部份時間也都維持著這樣的優勢，末節再打出一波22:9的攻勢之後，主場軍一度領先來到27分，比賽勝負也就此大致底定。

今天Embiid全場15投9中，得到30分11籃板11助攻，而反觀與其對位的Anthony Davis則只有17分11籃板，兩人在這場比賽的交鋒結果中，勝負一目了然。

LeBron James今晚效率不錯，12投8中，拿到18分5助攻，不過球隊整場大比分落後，他也有些意興闌珊，這一場比賽甚至沒有籃板產生。76人後衛T.Maxey發揮出色，拿到全隊最高的31分，另有8次助攻。

76人團隊這一場手感火燙，總計命中22顆三分球，命中率高達47.8%，在這種防守表現下，湖人想要贏球十分困難。而反觀他們自己的外線命中率則是28投7中，十分不理想。

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