▲虹韻推廣篩檢守護民眾聽力　醫療科技展登場

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資深聽力師蔡明憲提醒大部分的聽損是不可逆的，因此日常就需要做好聽力的保護措施。如在就醫後確認聽力無法恢復，建議及早透過聽覺輔具給予適當的聽覺刺激。且因為聽損程度不同，適合的輔具也會不相同，因此還需要進行聽與溝通訓練，協助穩定配戴聽力輔具與建立聆聽習慣，改善聽力以提升溝通能力及生活品質，因此可透過專業聽力檢查，了解自身的聽力狀況。
▲聽力不可逆，因此日常就需要做好聽力的保護措施
虹韻於台北三重、桃園地區、台中大里、台中北屯與台南地區，皆有成立專業聽力所。為打造完整的聽能照護服務網，擴大服務據點提供聽力照護服務，將在新北市土城區，設立第48間全新門市及第6間聽力所，提供民眾免費專業聽力檢查及諮詢，聽力中心同時採用醫學中心等級聽力檢測設備，並由通過國家考試的聽力師依據個案的聽力狀況，給予合適的助聽輔具配戴建議。
未來，仍將持續投入資源開辦聽力所，提供優質、全方位的聽能照護服務，滿足全台民眾的聽力照護需求。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60039
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