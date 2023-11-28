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虹韻推廣篩檢守護民眾聽力　醫療科技展登場

▲虹韻推廣篩檢守護民眾聽力　醫療科技展登場
▲虹韻推廣篩檢守護民眾聽力　醫療科技展登場

健康醫療網

【健康醫療網／記者王冠廷報導】2023台灣醫療科技展即將正式開展，虹韻助聽器將於11月30日至12月3日，一連四天在台北南港展覽館一館四樓現場提供民眾免費的數位聽力篩檢，攤位編號M120，合力打造智慧醫療新未來。

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隨著現代人生活習慣的改變，電子產品、耳機的使用頻率與時間不斷增加，也為聽力帶來額外不可逆的影響-聽力損失。根據知名醫學期刊《刺胳針》的研究報告，失智症的12大風險因子中，名列第一的就是聽力損失，占8％，比抽菸的5％、憂鬱症的4％，風險還要高出許多。民眾可以透過聽力檢查，提早發現聽力損失的狀況。

資深聽力師蔡明憲提醒大部分的聽損是不可逆的，因此日常就需要做好聽力的保護措施。如在就醫後確認聽力無法恢復，建議及早透過聽覺輔具給予適當的聽覺刺激。且因為聽損程度不同，適合的輔具也會不相同，因此還需要進行聽與溝通訓練，協助穩定配戴聽力輔具與建立聆聽習慣，改善聽力以提升溝通能力及生活品質，因此可透過專業聽力檢查，了解自身的聽力狀況。

▲聽力不可逆，因此日常就需要做好聽力的保護措施

虹韻於台北三重、桃園地區、台中大里、台中北屯與台南地區，皆有成立專業聽力所。為打造完整的聽能照護服務網，擴大服務據點提供聽力照護服務，將在新北市土城區，設立第48間全新門市及第6間聽力所，提供民眾免費專業聽力檢查及諮詢，聽力中心同時採用醫學中心等級聽力檢測設備，並由通過國家考試的聽力師依據個案的聽力狀況，給予合適的助聽輔具配戴建議。

未來，仍將持續投入資源開辦聽力所，提供優質、全方位的聽能照護服務，滿足全台民眾的聽力照護需求。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60039

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