中國黴漿菌肺炎爆發！疫情「襲台時間點」曝 黃立民：不來才奇怪
中國大陸北方黴漿菌肺炎疫情嚴重，台灣衛福部疾管署針對大陸黴漿菌疫情，罕見連兩天示警，甚至宣布即起實施「機場戒備」，並提醒計畫前往大陸的民眾，出發前儘早接種新冠XBB及流感疫苗。對此，台大兒童醫院小兒感染科主治醫師黃立民表示，大陸黴漿菌疫情若持續上升，勢必會影響台灣，「不來才奇怪」。預計國內將於明年農曆年後爆發，大約春季開始流行，並持續約3個月。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《聯合新聞網》報導，黃立民指出，黴漿菌潛伏期較長，可達1至2週，是慢性細菌感染的一種，且一年四季都有可能流行。台灣與大陸交通來往頻繁，黃立民預計國內將於明年農曆年後爆發黴漿菌疫情，大約春季開始流行，並持續約3個月。
黃立民表示，目前大陸黴漿菌疫情有兩大觀察重點，若是這波感染疫情為「免疫負債」所致，那等待約1至2年「免疫負債」歷程結束後，感染情形就可以較為趨緩，而目前防疫還撐得住，就不需過度擔心；不過若此波疫情是受到抗藥性影響，並出現新強型的抗藥性病毒株，對大陸防疫加重負擔，就可能導致疫情趨勢持續上升。
說到感染黴漿菌症狀，黃立民透露輕症患者可能只走咳嗽，但只要有咳嗽就具有傳染力，且只要鄰近國家開始流行，一年內台灣也很難跑掉，「如果大陸疫情持續上升，勢必會影響台灣」。國內約每4年發生1次黴漿菌疫情，台灣上次爆發是在新冠肺炎疫情前的2019年，但今年受到「免疫負債」影響，新冠、流感、腺病毒這種潛伏期較短的病毒仍在持續發生。