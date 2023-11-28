母公司遭駭客入侵！LINE證實44萬筆個資外洩　數位部要求補償方案

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LINE雅虎宣稱，外洩的個資不包括帳戶資訊、信用卡資訊和LINE平台上的聊天記錄，目前也還沒有用戶或業務合作夥伴資訊遭濫用的報告。
數產署表示，在LINE Taiwan通知數位產業署後，立即要求其提供相關資料，於昨（27）日中午至數位部說明，以掌握相關狀況，並要求該公司依法通報個資外洩。
根據LINE Taiwan提供資料，日本LY Corporation目前已積極調查個資外洩，事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組通訊內容或金融資料（像是信用卡號及銀行帳號）遭到外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊的手機號碼、電子郵件或LINE帳號。
根據數產署所要求LINE Taiwan提供的說明改善作為，LY Corporation已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數產署也要求LINE Taiwan配合行政檢查，並持續強化資訊安全防護。
數產署已要求LINE Taiwan就台灣用戶受損權益提出補償方案，除了包含個資法在內的相關規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。
數產署強調，LINE Taiwan務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本LY Corporation目前仍持續調查事件與處理中，數位部也要求，如有最新進度，LINE Taiwan須隨時向數產署提供與說明事件調查和改善情形。