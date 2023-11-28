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母公司遭駭客入侵！LINE證實44萬筆個資外洩　數位部要求補償方案

▲日本資訊科技業者LINE雅虎公司遭網攻導致個資外洩，跟台灣用戶有關資料約百筆，數位部要求補償方案。（圖／記者周淑萍攝）
▲日本資訊科技業者LINE雅虎公司遭網攻導致個資外洩，跟台灣用戶有關資料約百筆，數位部要求補償方案。（圖／記者周淑萍攝）

記者李琦瑋／台北報導

即時通訊軟體LINE的母公司「LINE雅虎」（LY Corporation）日前遭遇駭客網攻，LINE日前證實，有約44萬筆個資外洩，但並未遭到濫用，與台灣用戶有關的資料大約有百筆，主要是手機號碼、電子郵件或是LINE帳號。對此，數位部數位產業署表示，已要求台灣連線公司（LINE Taiwan）配合行政檢查，持續強化資安防護，也要求就台灣用戶受損部分提出補償方案。

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LINE雅虎指出，公司伺服器在今年10月9日收到不明第三方未經授權的訪問，公司在10 月17日偵測到可疑存取，10月27日確定這起網攻來自外部，導致旗下通訊軟體LINE用戶的年齡、性別、電子郵件地址、購買紀錄等多達44萬餘筆個資洩漏給外部人士。起因於該公司一名員工的個人電腦感染惡意軟體，該員工登入公司內部系統後讓有心人士得以入侵伺服器。

LINE雅虎宣稱，外洩的個資不包括帳戶資訊、信用卡資訊和LINE平台上的聊天記錄，目前也還沒有用戶或業務合作夥伴資訊遭濫用的報告。

數產署表示，在LINE Taiwan通知數位產業署後，立即要求其提供相關資料，於昨（27）日中午至數位部說明，以掌握相關狀況，並要求該公司依法通報個資外洩。

根據LINE Taiwan提供資料，日本LY Corporation目前已積極調查個資外洩，事件主要影響範圍為系統紀錄檔及部分員工資料，目前沒有個人或群組通訊內容或金融資料（像是信用卡號及銀行帳號）遭到外洩，與台灣用戶有關資料約百筆（非人數），均為經過雜湊的手機號碼、電子郵件或LINE帳號。

根據數產署所要求LINE Taiwan提供的說明改善作為，LY Corporation已強制重設員工內部系統密碼及二階段認證機制，並透過用戶註冊的電子郵件或官方LINE帳號發出訊息通知相關當事人。數產署也要求LINE Taiwan配合行政檢查，並持續強化資訊安全防護。

數產署已要求LINE Taiwan就台灣用戶受損權益提出補償方案，除了包含個資法在內的相關規定外，也需有其他方式落實保障消費者個資權益。

數產署強調，LINE Taiwan務必更重視個資保護，進行資安措施改善，加強系統防護。根據說明，日本LY Corporation目前仍持續調查事件與處理中，數位部也要求，如有最新進度，LINE Taiwan須隨時向數產署提供與說明事件調查和改善情形。

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