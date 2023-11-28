民眾黨又染黑？時力質疑染胞弟涉職棒簽賭　蔡春綢︰不排除提告

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余佳蒨強調，除此之外，根據新聞報導，蔡咏鍀在 2011 年與自家朝天宮吳姓董事發生口角後，竟暴力相向，受害人指出「一拳揮過來，他閃躲不及，被毆倒在地，他爬起來後，蔡又揮第二拳，他倒地再起，又被打第三拳。」，吳姓董事被打得鼻青臉腫，且無人協助就醫，受害人忍痛自行搭車返回雲林求醫。另法院判決書指出，「蔡以拳頭徒手毆打吳姓董事，致受有頭部外傷併臉部挫擦傷、左眼挫傷併左眼瞼瘀傷、左眼眼眶骨骨折等傷害」，行徑非常囂張。
時力立委邱顯智指出，蔡春綢任職的《中華陽光推展關懷協會》，其收受會費的帳戶名稱為黃美蘭，其實就是蔡咏鍀的妻子。時代力量肯定協會對社會弱勢的關懷，但依據協會粉專公開資料，協會2022年收支僅15萬，顯示為地方型公益團體代表，令人質疑民眾黨將蔡春綢列入不分區，真的是基於社會公益，還是因為看中蔡春綢胞弟，現任雲林縣副議長、北港朝天宮董事長、蔡咏鍀的地方派系利益？
邱顯智強調，台灣人沒有辦法接受，任何一個政黨，光明正大與涉及職棒簽賭的黑金家族站在一起，當然也沒辦法接受，地方黨部淪為暴力討債集團據點。民眾黨提名這樣的人選，是肯定其社會公益的貢獻，還是與地方黑金派系的買賣，所有台灣人民都看得很清楚。所以請民眾黨不要告訴大家，提名蔡春綢，跟蔡咏鍀無關，這只是把人民當傻瓜，藐視台灣民眾的判斷力。
邱顯智質疑，「請教台灣民眾黨柯文哲主席，蔡咏鍀曾犯下傷害罪、涉及職棒簽賭，是連媒體在報導時都不敢直接點名的黑道，民眾黨選擇提名蔡咏鍀的代理人，圖的是什麼？」其次，他要請教柯文哲主席親口指派，擔負「監督民眾黨」重責大任的前立委黃國昌，民眾黨提名黑金代理人，你有沒有立場？你的立場是什麼？
針對時力指控，蔡春綢昨日發表聲明表示，請各黨派恢復正常理性的選舉步驟，不要使用奧步，更不要誤導人民、毀人清譽，否則他不排除提告，以正視聽。蔡春綢強調，蔡咏鍀多年來為地方、為媽祖服務，盡心盡力，媽祖的信仰就是不分黨派、種族、膚色，媽祖的精神也希望與人為善。
民眾黨則回應說，以蔡春綢聲明為主，不另行回應。
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