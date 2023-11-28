秋季偏暖、雨量偏少！9至11月僅「4颱風生成」 創65年來最少紀錄
台灣冬季正式來臨，中央氣象署今（28）日回顧9至11月秋季期間各項天氣數據，「颱風偏少、氣溫偏暖、雨量南北分布不均」成為3大重點，其中西北太平洋在這3個月僅4顆颱風生成，創下1958年來最少紀錄，少了颱風降水的挹注，2023年秋季雨量和歷年相比「正常偏少」，尤其11月至今各地平均雨量僅35.2毫米，氣溫部分則是略高於歷年平均值。
記者張志浩／綜合報導
中央氣象署氣象預報中心代理主任陳怡良表示，歷年9至11月西北太平洋平均會生成10.87個颱風，不過2023年只有4個，並有海葵、小犬侵台，遠低於平均值，主要原因是南海到西北太平洋之間有太平洋副熱帶高壓籠罩，且適合颱風生成的「低壓環流」弱，導致水氣偏少，至於2023年低壓環流為何較弱、結構較鬆散，還有待後續研究。
陳怡良說明，綜合9至11月數據，秋季平地11測站平均雨量為549.3毫米，歷年平均562.8毫米，雖然接近平均值，但整體降雨「北部偏少、南部偏多」，最主要是9月上旬和10月上旬，南台灣分別受到海葵颱風、小犬颱風和大低壓帶影響，短時間出現較多降雨。但進入11月後，東北風偏弱，北方系統水氣少，11月平地11測站平均雨量僅35.2毫米，但歷年平均為110.6毫米，創下1951年來第5少紀錄。
而9至11月的氣溫數據上，陳怡良指出，全台除了玉山偏冷外，全台皆呈現偏暖的情況，2023年秋季平均氣溫為攝氏25.7度，略高於歷年平均的攝氏25.12度，也是歷年氣溫的第4高，其中9月至10月明顯偏暖，11月中則有強烈大陸冷氣團影響，將平均氣溫拉低。