柬埔寨新二代出頭天！代表台灣打跆拳道 宣傳新住民獎助金將開跑
為提供全國清寒及優秀之新住民及子女適當關懷扶助及獎勵，鼓勵參加技術士技能檢定取得證照、培養特殊優秀學生才能，內政部移民署辦理新住民及子女獎助（勵）學金計畫，112學年度獎助（勵）學金預計於明（113）年2月22日至3月22日受理報名。過去曾榮獲111學年度特殊才能獎勵金的黃敬芸同學，目前就讀台南市立南寧高中，是柬埔寨的新住民子女，榮獲多項跆拳道比賽佳績。
國際中心賴正琳／綜合報導
為了不讓家人擔心，也希望能減輕家中經濟負擔，黃同學從國中開始接觸跆拳道，經過不斷訓練，在國中三年級時獲得了全國中等學校運動會跆拳道對打項目國中女子組42公斤級金牌，後續更在教練細心指導下，屢創佳績，榮獲111年法國世界中學生運動會跆拳道項目銅牌，接續榮獲保加利亞世界青少年跆拳道錦標賽銅牌，更獲選跆拳道國家代表隊。黃同學期許自己未來可以在每一場比賽中有所成長，在競技場上持續突破自我，提升自己多元專業能力。
移民署表示，獎項包含優秀及清寒獎（助）學金，新住民子女另有特殊才能獎勵金、總統教育獎勵金，新住民如近3年（110、111或112年）內考取甲、乙、丙級或單一級別技術士證可以申請證照獎勵金，歡迎符合條件者踴躍申請。
移民署期許新住民及子女能時時抱持樂觀學習的態度，發揮自我專長，秉持熱忱，勇敢朝向夢想前進，成為具有國際競爭力的生力軍，相關資訊可查詢內政部移民署全球資訊網（http://www.immigration.gov.tw）及新住民培力發展資訊網（http://ifi.immigration.gov.tw）。