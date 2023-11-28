吳慷仁《富都青年》眼神全是戲！金馬「5大獲獎片」上映日一次看

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由夫妻檔黃驥和大冢龍治執導、姚紅貴主演的《石門》，是2022年中國和日本合作的劇情片，為導演黃驥「女性三部曲」的終章，前兩部分別為《雞蛋與石頭》、《笨鳥》。講述20歲湖南女大生「林森」父母經營診所，母親害人流產捲入醫療事故，必須賠償重金。女大生化名「小雨」從事高薪兼職、打算賣卵子，因乳房的脹痛意外發現自己懷孕，男友只想追求遊學夢，於是她決定將孩子送給索償的病人，以作補償的故事。上映時間未定。
最佳男主角吳慷仁《富都青年》 影帝拍25天「手語戲」僅自己喊卡NG 1次
李心潔監製、王禮霖執導、吳慷仁與陳澤耀主演的《富都青年》，講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的瘖啞人士，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，兩人在尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。導演王禮霖透露，在25天拍攝手語戲的過程中，新科金馬影帝吳慷仁「精準演出」手語戲，只有1次NG是他自己喊卡的。12月1日上映。
最佳女主角林品彤《小曉》 12歲影后「超齡表現」詮釋過動兒家庭無奈
靳家驊執導，陳意涵、林品彤、劉俊謙主演的《小曉》，年僅12歲的林品彤「超齡表現」拿下金馬影后，本片描述患有過動症的小曉（林品彤 飾）在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵 飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙 飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹媽媽與班導的祕密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈。12月8日上映。
最佳原創電影歌曲、最佳女配角方志友《本日公休》 過不了「價值觀差異」的婚姻
吳念真監製、傅天余自編自導《本日公休》，由陸小芬、傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演，講述經營40年男士家庭理髮廳的「阿蕊」，已屆退休年齡的她不肯割捨使命，日日奔忙於照顧客人、掛心子女。一通來自遠方的電話，讓阿蕊興起南下幫老客人剪髮的念頭，真摯表露上一代的職人樣貌，以及與新一代之間的隔閡和情感。阿玲（方志友 飾）與阿川（傅孟柏 飾）因價值觀差異離婚，「需要」的時候仍會找對方，方志友刻畫新時代女性的形象，拿下金馬獎「最佳女配角」獎項。本片可於Apple TV、CATCHPLAY、MyVideo、Disney+觀看。
最佳男配角陳慕義《老狐狸》 台灣80年代末期「社會變遷」人性掙扎
蕭雅全執導《老狐狸》，榮獲最佳導演、最佳男配角、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計4項大獎，成為金馬獎最大贏家！本片描述1989年全民皆「股」的年代，小男孩廖界（白潤音 飾）與父親廖泰來（劉冠廷 飾）相依為命，他們相信人性本善，卻沒發現世界正在改變，股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富、有人意識到現實殘酷；單純老實的父子，碰上聰明狡猾的「老狐狸」（陳慕義 飾），在財富與良心兩條岔路陷入煎熬。本片全台熱映中。
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