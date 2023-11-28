41歲羅巧倫卵巢早衰愁嘆：沒卵了　親姐閃嫁龍語申被防到最後一刻

吳慷仁《富都青年》眼神全是戲！金馬「5大獲獎片」上映日一次看

▲吳慷仁在《富都青年》中扮瘖啞人士，被評審稱讚眼神全是戲；金馬「5大獲獎片」上映日一次看。（圖／甲上）
▲吳慷仁在《富都青年》中扮瘖啞人士，被評審稱讚眼神全是戲；金馬「5大獲獎片」上映日一次看。（圖／甲上）

記者黃雅琪／綜合報導

第60屆金馬獎25日精采落幕，《NOWnews今日新聞》為影迷們整理出「大獎必看夯片」，包括獲頒「最佳劇情片」的《石門》、影帝吳慷仁主演的《富都青年》、史上年紀最小12歲影后林品彤演出的《小曉》，以及榮獲男女配角獎項的陳慕義、方志友，所演出的熱片《老狐狸》與《本日公休》，並附上上映日期與觀看平台。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《石門》獲頒金馬獎「最佳劇情片」大獎。（圖／金馬執委會）
▲《石門》獲頒金馬獎「最佳劇情片」大獎。（圖／金馬執委會）
最佳劇情片、最佳剪輯《石門》　荒謬「生育交易」揭女性悲哀

由夫妻檔黃驥和大冢龍治執導、姚紅貴主演的《石門》，是2022年中國和日本合作的劇情片，為導演黃驥「女性三部曲」的終章，前兩部分別為《雞蛋與石頭》、《笨鳥》。講述20歲湖南女大生「林森」父母經營診所，母親害人流產捲入醫療事故，必須賠償重金。女大生化名「小雨」從事高薪兼職、打算賣卵子，因乳房的脹痛意外發現自己懷孕，男友只想追求遊學夢，於是她決定將孩子送給索償的病人，以作補償的故事。上映時間未定。

▲《富都青年》中吳慷仁（前）、陳澤耀演兄弟，在市場辛苦打工。（圖／甲上）
▲《富都青年》中吳慷仁（前）、陳澤耀演兄弟，在市場辛苦打工。（圖／甲上）
最佳男主角吳慷仁《富都青年》　影帝拍25天「手語戲」僅自己喊卡NG 1次

李心潔監製、王禮霖執導、吳慷仁與陳澤耀主演的《富都青年》，講述一對沒身分證、無國籍的兄弟，在馬來西亞混雜各國移工的富都巴剎社會底層中，苟延殘喘的生存長大。吳慷仁飾演的瘖啞人士，甘於接受命運的安排，陳澤耀則演出不願向現實低頭的弟弟，兩人在尋找原生父母和出生證明的過程中，意外捲入一場命案，而陷入水深火熱的命運捉弄。導演王禮霖透露，在25天拍攝手語戲的過程中，新科金馬影帝吳慷仁「精準演出」手語戲，只有1次NG是他自己喊卡的。12月1日上映。

▲林品彤以《小曉》成為最年輕獲金馬獎提名的影后。（圖／CATCHPLAY＋）
▲林品彤以《小曉》成為最年輕獲金馬獎的影后。（圖／CATCHPLAY＋）
最佳女主角林品彤《小曉》　12歲影后「超齡表現」詮釋過動兒家庭無奈

靳家驊執導，陳意涵、林品彤、劉俊謙主演的《小曉》，年僅12歲的林品彤「超齡表現」拿下金馬影后，本片描述患有過動症的小曉（林品彤 飾）在學校被同學霸凌孤立，媽媽薇芳（陳意涵 飾）也視她為麻煩，在國外長期工作的爸爸更像既熟悉又遙遠的陌生人，唯有班導保羅（劉俊謙 飾）彷彿能理解並舒緩她的情緒。一次颱風天下課，小曉目睹媽媽與班導的祕密，困惑的她不僅必須強迫自己適應這個複雜的情感關係，也逐漸發現原來她與媽媽都有各自對生活說不出的無奈。12月8日上映。

▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
▲方志友在《本日公休》片中飾演一名髮型師。（圖／威視電影提供）
最佳原創電影歌曲、最佳女配角方志友《本日公休》　過不了「價值觀差異」的婚姻

吳念真監製、傅天余自編自導《本日公休》，由陸小芬、傅孟柏、陳庭妮、施名帥、方志友主演，講述經營40年男士家庭理髮廳的「阿蕊」，已屆退休年齡的她不肯割捨使命，日日奔忙於照顧客人、掛心子女。一通來自遠方的電話，讓阿蕊興起南下幫老客人剪髮的念頭，真摯表露上一代的職人樣貌，以及與新一代之間的隔閡和情感。阿玲（方志友 飾）與阿川（傅孟柏 飾）因價值觀差異離婚，「需要」的時候仍會找對方，方志友刻畫新時代女性的形象，拿下金馬獎「最佳女配角」獎項。本片可於Apple TV、CATCHPLAY、MyVideo、Disney+觀看。

▲陳慕義隔20年再度以《老狐狸》提名金馬獎男配角。（圖／華映娛樂提供）
▲陳慕義以《老狐狸》獲頒金馬獎最佳男配角獎項。（圖／華映娛樂提供）
最佳男配角陳慕義《老狐狸》　台灣80年代末期「社會變遷」人性掙扎

蕭雅全執導《老狐狸》，榮獲最佳導演、最佳男配角、最佳原創電影歌曲、最佳造型設計4項大獎，成為金馬獎最大贏家！本片描述1989年全民皆「股」的年代，小男孩廖界（白潤音 飾）與父親廖泰來（劉冠廷 飾）相依為命，他們相信人性本善，卻沒發現世界正在改變，股市飆漲、物價翻倍，有人一夕暴富、有人意識到現實殘酷；單純老實的父子，碰上聰明狡猾的「老狐狸」（陳慕義 飾），在財富與良心兩條岔路陷入煎熬。本片全台熱映中。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

更多「金馬60星光熠熠」相關新聞。

金馬60／吳慷仁曝「人生新規劃」找對的人！關鍵15秒封帝片段瘋傳

金馬60／12歲林品彤奪影后！扮過動兒「遭公審」壓力大到歪脖痛哭

金馬60／吳慷仁太用力演瘖啞人卻和諧　眼神全是戲情感爆發奪影帝

金馬60／吳慷仁《富都青年》封帝！李安奔後台擁抱：台灣有你太棒

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞