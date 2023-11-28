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美國眾議員1年內2度訪高　攜3城市合作意向信盼續推雙邊合作

▲克萊姆前眾議員代表遞交奧勒岡州庫斯灣市合作意向信予市長陳其邁。(圖／高市府提供)
▲克萊姆前眾議員代表遞交奧勒岡州庫斯灣市合作意向信予市長陳其邁。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

美國奧勒岡州眾議員保羅・伊凡斯(Paul Evans)與前眾議員布萊恩・克萊姆(Brian Clem)，繼今年9月訪高，27日再度拜會高雄市長陳其邁，伊凡斯眾議員代表奧勒岡州獨立市(Independence City)、蒙茅斯市(Monmouth City)及庫斯灣市(Coos Bay City)三位市長與市長陳其邁交換合作意向信，期盼進一步推動雙邊城市合作關係。

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▲伊凡斯眾議員代表奧勒岡州獨立市(Independence City)、蒙茅斯市(Monmouth City)及庫斯灣市(Coos Bay City)三位市長與市長陳其邁交換合作意向信，期盼進一步推動雙邊城市合作關係。(圖／高市府提供)
▲伊凡斯眾議員代表奧勒岡州獨立市(Independence City)、蒙茅斯市(Monmouth City)及庫斯灣市(Coos Bay City)三位市長與市長陳其邁交換合作意向信，期盼進一步推動雙邊城市合作關係。(圖／高市府提供)
陳其邁除感謝伊凡斯眾議員持續推動奧勒岡州與高雄的雙邊合作，並以實際行動表達對高雄的友好與支持外，也表示高雄正在進行智慧港口的轉型以加速與世界連結，高雄有意願與奧勒岡州各城市交流，以共同應對多變的全球局勢及氣候挑戰。他也認為，高雄作為一個以工業為基礎的都市，關於災害急難救助等與人民生活息息相關的議題，期待能與奧勒岡相關部門進行經驗探討及合作。

伊凡斯表示，奧勒岡州無論大城市或小城市都非常樂於與高雄交流。並指出參觀災害應變中心，對現場人員展現專業印象非常深刻，期盼雙方未來在救災應變演習能互相觀摩學習，讓彼此在災害應變及管理更加精進。

為推進雙邊城市的港口交流，高雄市府特別安排訪團參訪今年甫落成啟用的高雄港旅運中心，瞭解高雄推展郵輪觀光情形、瞭解智慧型港口發展及航運貨櫃管理。伊凡斯眾議員特別感謝市府的安排，此行在高雄學習到許多緊急應變經驗，也赴港口相關機構參觀，未來將盡力促成雙邊實質合作與城市關係，也讓奧勒岡州當地民眾更加認識高雄。

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