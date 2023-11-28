美國眾議員1年內2度訪高 攜3城市合作意向信盼續推雙邊合作
美國奧勒岡州眾議員保羅・伊凡斯(Paul Evans)與前眾議員布萊恩・克萊姆(Brian Clem)，繼今年9月訪高，27日再度拜會高雄市長陳其邁，伊凡斯眾議員代表奧勒岡州獨立市(Independence City)、蒙茅斯市(Monmouth City)及庫斯灣市(Coos Bay City)三位市長與市長陳其邁交換合作意向信，期盼進一步推動雙邊城市合作關係。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁除感謝伊凡斯眾議員持續推動奧勒岡州與高雄的雙邊合作，並以實際行動表達對高雄的友好與支持外，也表示高雄正在進行智慧港口的轉型以加速與世界連結，高雄有意願與奧勒岡州各城市交流，以共同應對多變的全球局勢及氣候挑戰。他也認為，高雄作為一個以工業為基礎的都市，關於災害急難救助等與人民生活息息相關的議題，期待能與奧勒岡相關部門進行經驗探討及合作。
伊凡斯表示，奧勒岡州無論大城市或小城市都非常樂於與高雄交流。並指出參觀災害應變中心，對現場人員展現專業印象非常深刻，期盼雙方未來在救災應變演習能互相觀摩學習，讓彼此在災害應變及管理更加精進。
為推進雙邊城市的港口交流，高雄市府特別安排訪團參訪今年甫落成啟用的高雄港旅運中心，瞭解高雄推展郵輪觀光情形、瞭解智慧型港口發展及航運貨櫃管理。伊凡斯眾議員特別感謝市府的安排，此行在高雄學習到許多緊急應變經驗，也赴港口相關機構參觀，未來將盡力促成雙邊實質合作與城市關係，也讓奧勒岡州當地民眾更加認識高雄。