NBA／Klay Thompson對「改打勇士替補」嗤之以鼻　不在乎外界看法

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勇士總教練Steve Kerr之前曾表示會給予冠軍成員足夠的信任和時間，讓他們找回自身狀態，一名記者在新聞發布會上詢問Thompson這個問題，他當下立刻有些輕蔑的表示：「你的是說讓我打替補嗎？」
該名記者連忙否認自己有這樣的意思，Thompson隨後表示，「你可以給出意見，沒問題。有時候你需要耐心和時間來找回自己，我認為關於這方面，歷史站在我們這一邊。我不在乎外界說什麼，他們沒有經歷過我們經歷過的事，也沒有做到我們做到過的事。」
自從2011年選秀大會上勇士隊用首輪選秀權選中Thompson以來，他幫助球隊贏得了4次總冠軍，並且6次打進NBA總冠軍賽。 他是有史以來最好的三分射手之一，並且與Stephen Curry及Draymond Green有著深厚的革命情感。
儘管如此，他已經33歲了，因傷錯過了2019-20和2020-21賽季，在2021-22賽季只打了32場比賽，很可能不再是巔峰時期的那個球員了。本季他場均貢獻15 分，投籃命中率為40.2%，三分命中率為36.7%。
金州勇士本賽季的戰績只有8勝9負，他們正在努力重回前段班行列，很顯然Thompson並不認為他替補出場能幫助球隊做到這一點。