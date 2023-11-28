遭林昶佐質疑為何加入民眾黨 黃國昌反嗆：加入承諾跳票的民進黨
前立委黃國昌與立委林昶佐在時力時代的恩怨持續未消，黃國昌日前加入民眾黨擔任不分區立委候選人，但遭林昶佐批評，不能理解他為何加入說要重啟服貿的政黨。對此，黃國昌今（28）日表示，每個人都有自己政治價值選擇的自由，就像他也沒辦法理解林昶佐為什麼選擇參加民進黨，一個在過去這麼多運動開出承諾跳票的政黨。
記者呂炯昌／台北報導
林昶佐昨日無預警宣布已遞件加入民進黨，今日受訪時表示，申請書早在上個星期便已簽好填寫完畢。至於入黨原因，他表示，民眾黨總統參選人柯文哲今年突然提到重啟服貿，就連國民黨總統參選人侯友宜也表示跟進，幾個月前就想過要不要跟過去戰友努力，剛好那時候正值提名不分區立委，時機敏感，所以才選擇現在提出入黨。
立委黃國昌11月20日加入民眾黨，並擔任不分區立委候選人。當時林昶佐曾感嘆，柯文哲說要重啟服貿，竟然有人要加入他們隊伍，「真的是難以理解」。
對於林昶佐日前曾說不理解為何他加入民眾黨，黃國昌今日受訪回應表示，每個人都有自己政治價值選擇的自由，就像他也沒辦法理解林昶佐為什麼選擇參加民進黨，一個在過去這麼多運動開出承諾跳票的政黨，「如果要講318運動，那請問兩岸協議監督條例在哪裡」、「如果要談反媒體壟斷，請問專法在哪？如果談野草莓運動，請問遊行保障法在哪？」
針對林昶佐個人的言論，黃國昌說，他只能表示尊重，他不會口出惡言是他向來的原則。