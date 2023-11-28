越南和日本成「全面戰略夥伴」！強調加強安全合作　加深經貿關係

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根據日本媒體《讀賣新聞》，越南與日本於1973年建交，雙方自2014年3月建立「廣泛戰略夥伴關係」至今，不斷強化合作，而今年正好是雙方建交50周年。目前與越南具有「全面戰略夥伴關係」的國家包含中國、俄羅斯、印度、南韓、美國，而美國總統拜登今年9月訪問越南時，兩國宣布正式升級為「全面戰略夥伴關係」，如今日本在11月也和越南升級關係，未來有望加深合作。
兩人在具體合作的層面也有見解，在安全方面，將加強防務、聯合國維和行動、克服戰爭遺留問題等領域的合作，包括掃雷、戴奧辛清除、人力培訓及向越南國防部轉移國防裝備和技術等。在經濟方面，越南和日本將繼續加強兩國經濟連結並重申合作對確保經濟安全的重要性，其中日本會持續支持越南建立獨立自主的經濟，深度融入國際，實現工業化和現代化，目標是讓越南到2045年成為已開發國家。
另外，雙方對南海局勢表示關切，並重申避免任何一國單方面以武力或脅迫改變現狀，及加劇緊張局勢的重要性。雙方重申維護南海和平、安全、航行與飛越自由與合法經濟活動不受阻礙的重要性。
岸田文雄指出，國際社會正處於歷史性的轉折點，他希望通過與越南加強合作，維護和加強以法治為基礎的自由開放的國際秩序，日越關係提升為 「致力於亞洲和世界和平與繁榮的全面戰略夥伴關係」，並將兩國的持續合作推向 「新的高度，並進一步擴展到新的領域」。
未來日本將在「政府安全保障能力強化支援（OSA）」框架下向越南提供援助，其中包括向「志同道合的國家」提供防衛裝備。兩國之間友誼的加深，可以視為中國和美國緊張關係升溫之下的拉攏手段。