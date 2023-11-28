男見警心虛拒檢逃逸撞警車 15張罰單最高可罰9萬4800元
高雄市鼓山區警組在今（28）日凌晨1時45許，在博愛路與明華路口發現一輛藍色自小客車行駛未開啟大燈，遂上前盤查。不料該車拒檢逃逸，該輛自小客車逃逸期間在海功東路與翠華路口衝撞警車，造成警車右側車身車受損。最終在燕巢區一帶的產業道路，被警網攔下，全案除依公共危險及妨礙公務罪嫌辦外，另依道路交通管理處罰條例舉發15項違規，總計最高可處新臺幣9萬4800元。
記者鄭婷襄／高雄報導
鼓山分局快打警網警備隊副隊長洪任宏帶班率警員任永發，龍華所巡佐陳仲武、警員虞文瑞、倪秉羽執行快打巡邏勤務，於博愛路與明華路口發現55歲的謝姓男子駕駛自小客車未開啟大燈，警方遂立即上前盤查，不料該車拒檢逃逸，且逃逸期間在海功東路與翠華路口衝撞警車，造成警車右側車身車損。
最終該駕駛駛入燕巢區一帶的產業道路死巷而被攔停，警方立即上前破窗壓制駕駛謝男及乘客李姓男子，破窗壓制期間副隊長洪任宏手掌遭玻璃割傷，駕駛謝男因逮捕時掙扎造成頭部撕裂傷，雙方於救護人員到場包紮後皆無大礙。
經警方進一步查證，駕駛謝男被通緝，因擔心遭逮見警心虛才拒檢逃逸並衝撞警車，警詢後依公共危險及妨害公務罪送辦。另謝男未依規定使用燈光、拒檢逃逸、逆向行駛、闖紅燈及危險駕駛等15項違規掣單告發，總計最高可處新臺幣9萬4800元。