暢談兩岸觀光政策！趙少康：不要只想賺陸客錢 是讓陸客看台灣
國民黨總統參選人侯友宜昨天才說，面對中國他一定採取開放政策，大量開放陸客旅遊、陸生就學，其副手趙少康今（28）日再指，「不要只想賺觀光客的錢，重要的是讓大陸人看看台灣」，返陸後宣傳台灣的好，更痛批，民進黨製造敵人，有種一點就中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）。
記者林怡昕／台北報導
趙少康今日上午接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪。面對兩岸議題，趙少康說，假定自己的孩子旁邊有個同學很強壯，會跟孩子說挑戰他嗎？他在旁邊那麼大，頭30年共產黨拿到大陸後，實施共產主義那套，一窮二白，後來鄧小平搞改革開放，當大陸人努力時一定會大，直言「不是我們弱，形勢就是這樣」。
趙少康痛批，民進黨總統參選人賴清德不承認一中，但大陸最在意這事情，不分區第二名放黑熊學院創辦人沈伯洋，嘴巴講沒有惹大陸，實際上都在惹大陸。
「不要只想開放觀光賺觀光客的錢，很重要的是讓大陸人看看台灣」，趙少康說，幾年前他到太魯閣，遇到一輛遊覽車載著陸客，陸客下車上廁所，覺得台灣廁所比大陸乾淨，回去宣傳台灣連景區廁所都乾淨，大陸看到台灣人禮貌友善，何必打台灣。
趙少康認為，是民進黨先製造一個敵人，有種一點就中止ECFA自力更生，改賺日本、美國的錢，民進黨講很願意重啟對話，卻每天罵大陸，民進黨有權利講政策，民眾會比較，但老是搞抗中保台，老狗玩不出新把戲，講來講去不煩嗎？他都聽煩了。