中華職棒／高孝儀生涯打擊率穩定！退役後為棒球奉獻精神將不減

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高孝儀在臉書上透露，「從年初收到味全球團的邀請，就暗自決定今年是以球員生涯的最後一年來奮戰，要盡快融入新的球隊環境，也要慢慢褪去自己選手身分，懷抱熱情對待每一天訓練每一場比賽，其實過程中是充滿恩典及感動。如今一年時間到了，我也該履行對自己的承諾褪下球員身分，為自己生涯規劃邁進下一步。也謝謝龍隊大家庭的互相尊重跟熱情對待，也請大家諒解我選擇在球季後才跟大家公佈，感謝這個年輕活力的大家庭讓我能有總冠軍作為完美的落幕，這個美好的回憶讓我沒有遺憾也不會後悔做出這個引退決定。感謝義大球團的賞識，富邦球團的栽培，味全球團的肯定，感謝在棒球學習路上經過各位教練的指導才能雕塑出現在的自己，感謝經紀公司團隊幫忙打理各項事務，讓我專注在比賽跟訓練當中，感謝家人的陪伴，守候在我身旁，這份責任成為我心中的支柱，雖然有時徬徨無助但是家人的鼓勵始終為我導正道路，感謝上帝賜予能力為主打球，祢的話是我腳前的燈，是我路上的光，在曠野中為我開道路，在沙漠中為我開江河，一切榮耀歸於祢。最後要謝謝支持我的球迷朋友們，球員生涯有高有低，球季當中也是有高有低，難過時你們給予鼓勵，高興時你們為我喝采，但是你們始終與我同在，非常感謝你們為我做的一切，爾後，愛棒球的心始終充滿火熱，為棒球犧牲奉獻的精神更不曾抹滅。」
味全龍球團也聲明表示，「高孝儀於季初在決定加入味全龍球團之際，即設定以球員身分在中職舞台奮戰最後一年，對於征戰職棒已有十個年頭的孝儀對於棒球的熱愛始終如一不曾改變，在最後能拿下總冠軍作為完美落幕也將永遠留存於心中，球團也對孝儀給予高度肯定與感謝，衷心祝福孝儀日後開展更璀璨的人生。」
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