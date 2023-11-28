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爆陳亭妃博士論文「抄襲高達四分之一」　國民黨：道歉負責並退選

▲國民黨踢爆，陳亭妃博士論文抄襲超過四分之一。（圖／國民黨提供）
▲國民黨踢爆，陳亭妃博士論文抄襲超過四分之一。（圖／國民黨提供）

記者林怡昕／台北報導

民進黨又傳論文抄襲，國民黨今（28）日踢爆，民進黨立委陳亭妃的長榮大學經營管理研究所博士論文抄襲比率竟高達四分之一。國民黨副發言人呂謦煒指出，陳亭妃論文甚至不打自招，將維基百科網址列在論文正文中，承認自己抄襲維基百科，呼籲抄襲者陳亭妃應道歉並退選，也已向長榮大學提出檢舉。

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國民黨新北市立委候選人林國春、呂謦煒今天召開記者會，呂謦煒表示，陳亭妃民國108年這篇名為「台灣六都行政管理績效衡量之研究」的博士論文，透過圖靈系統跑出來竟有高達25%的相似度，論文中29、92、93頁抄襲吳彥輝2000年的中山大學碩士論文「運用模糊層級分析法與管理才能評鑑模式之研究」。

不僅如此，呂謦煒說，論文第120頁抄襲林庭潁2008年逢甲大學碩士論文「運用資料包絡分析法於集合住宅大樓新建工程管理績效評估」，而且都沒標明出處。

呂謦煒再指，陳亭妃論文第31至34頁抄襲台北市政府網站之「台北歷史概述」網頁，更大幅抄襲維基百科，甚至直接把維基百科的網址堂而皇之寫上去，質疑「讀到博士，論文竟然還要引用維基百科，甚至引用格式都有問題」，令人懷疑陳亭妃的博士難道跟蔡英文被質疑的一樣是「假博士」。

呂謦煒指出，經查長榮大學的研究生完成圖靈原創性比對系統的申請書，要求整體數值不能超過13%，陳亭妃論文透過圖靈系統跑出來高達25%，完全超過了13%的標準，陳亭妃應該出來道歉負責並退選。

林國春表示，多少學生絞盡腦汁學習才拿到學位，民進黨這些政治人物等於竊盜他人智慧財產，若依照民進黨的學倫標準，網上拉資料即可拿來當學術論文，可以說台灣人人都可以拿博士，讓辛辛苦苦認真求學的博碩士生情何以堪。

「美德難道就是政治沒誠信、論文大抄襲？」呂謦煒指出，民進黨已經被抓到超過一打的政治人物論文涉及抄襲，是否代表民進黨根本是系統性抄襲、系統性的學術詐騙集團與自甘墮落，這些民進黨政治人物已毫無誠信，又如何能擔任民意代表候選人，證明賴清德去年說的學倫高標準，根本是空口說白話，總統候選人的政治支票在還沒投票前就跳票。

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