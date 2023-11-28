爆陳亭妃博士論文「抄襲高達四分之一」　國民黨：道歉負責並退選

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不僅如此，呂謦煒說，論文第120頁抄襲林庭潁2008年逢甲大學碩士論文「運用資料包絡分析法於集合住宅大樓新建工程管理績效評估」，而且都沒標明出處。
呂謦煒再指，陳亭妃論文第31至34頁抄襲台北市政府網站之「台北歷史概述」網頁，更大幅抄襲維基百科，甚至直接把維基百科的網址堂而皇之寫上去，質疑「讀到博士，論文竟然還要引用維基百科，甚至引用格式都有問題」，令人懷疑陳亭妃的博士難道跟蔡英文被質疑的一樣是「假博士」。
呂謦煒指出，經查長榮大學的研究生完成圖靈原創性比對系統的申請書，要求整體數值不能超過13%，陳亭妃論文透過圖靈系統跑出來高達25%，完全超過了13%的標準，陳亭妃應該出來道歉負責並退選。
林國春表示，多少學生絞盡腦汁學習才拿到學位，民進黨這些政治人物等於竊盜他人智慧財產，若依照民進黨的學倫標準，網上拉資料即可拿來當學術論文，可以說台灣人人都可以拿博士，讓辛辛苦苦認真求學的博碩士生情何以堪。
「美德難道就是政治沒誠信、論文大抄襲？」呂謦煒指出，民進黨已經被抓到超過一打的政治人物論文涉及抄襲，是否代表民進黨根本是系統性抄襲、系統性的學術詐騙集團與自甘墮落，這些民進黨政治人物已毫無誠信，又如何能擔任民意代表候選人，證明賴清德去年說的學倫高標準，根本是空口說白話，總統候選人的政治支票在還沒投票前就跳票。
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