搶掛藍白合看板破局後尷尬 葉元之開直播電影彩繪「P圖」工程
在上週「藍白合」正式破局、國民黨總統候選人侯友宜與民眾黨總統候選人柯文哲各自與副手前往登記參選後，當初首掛「聯合政府」、被網友戲稱「藍白合最大苦主」的新北市板橋東區立委候選人葉元之，在今（25）上午聯絡好師父跟吊車後，直接在現場開起手機鏡頭做Youtube直播，說明用手工方式施工「P圖」彩繪，以侯友宜的副手搭檔趙少康遮掉原本的柯文哲人像，邊閒聊還邊痛批對手、民進黨立委羅致政是「鐮刀手」專門「割稻尾」騙政績，在聊天室上引發網友湧入留言評論，掀起一番討論。
記者吳嘉億／新北報導
葉元之是在本月15日在前總統馬英九出面下，國民黨與民眾黨有意整合「藍白配」選擇，葉元之便搶先在17日一早於板橋區縣民大道跟館前東路口，率先全台掛起與侯友宜、柯文哲的聯合競選看板，並寫上「2024聯合政府」，還強調有更多的兩黨小雞也會掛出來。
不料最後「藍白合」破局、雙方各自登記參選，國民黨也嚴令禁止藍營「小雞」邀柯文哲站台，葉元之的看板也得換掉，葉元之也無奈說到因為重新設計及施工都需要時間，想到乾脆以手繪方式直接塗掉掉最方便與快速。
葉元之表示，就像早期電影傳統手繪海報，請到像是瓊瑤國寶級的電影彩繪師來施工，順便讓大家重溫小時候的回憶，這也是對柯文哲跟趙少康的尊重。