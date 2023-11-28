小鬼迎40歲冥誕！Junior開工前赴墓園祝福 李千娜PO這畫面惹鼻酸
已故藝人小鬼（黃鴻升）生前憑藉努力與溫暖的個性，在演藝圈結識許多好友，2020年逝世至今已滿3年，今（28）日迎來40歲冥誕，好友Junior（韓宜邦）更是提前1天到墓園與小鬼說說話，李千娜則是在IG貼出小鬼生前的節目畫面，寫下祝福「生日快樂」，讓粉絲們感到溫馨又不捨。
記者詹鎰睿／綜合報導
Junior昨日中午前往小鬼長眠的陽明山臻善園，並拍下一張黑白背影照，向天上的好友喊話：「我開工了！怕後面沒時間，臨時抽空先跟你二嫂還有子儀來看看你。生日快樂，青春永駐的傢伙。」
另外，女星李千娜今日貼出一段小鬼生前在《綜藝玩很大》的節目片段，昔日兩人的逗趣互動，如今只能成為回憶，李千娜簡短寫下祝福：「生日快樂！」小鬼的妹妹今日0時一過也準時發文，貼出哥哥生前設計的公仔「alien666」插圖，寫下祝福：「最棒的你，Happy Birthday，青春永駐的人。」
同一時間《綜藝玩很大》官方也貼出小鬼的照片寫下：「鬼小隊長，40歲生日快樂，不管是什麼樣的你，都會永遠保存在我們心中，永遠的小隊長，一定不會把你忘記。」貼文曝光後，包含KID林柏昇、黃鐙輝、陳漢典、張立東、Miusa妙莎等多位演藝圈好友都來留言祝福，場面十分溫馨。
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