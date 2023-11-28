藍白合破局跳船潮來了？這些人都不滿柯文哲 民眾黨基層暴退黨潮
藍白合破局，民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜上週各自帶著副手前往中選會登記參選。不過，藍白合破局也引發民眾黨內一波跳船潮，其中彰縣議員陳重嘉、陳銌銌退出民眾黨最為嚴重，讓民眾黨彰化縣議會黨團恐面臨解散局面。
記者呂炯昌／台北報導
2022年12月30日，民眾黨中評委、立委賴香伶辦公室前主任林恕暉發表退黨聲明指出，中評會這兩天接到不少檢舉他的案件、要求黨紀處分，身為主管黨紀的中評會主委，已經讓曾經一起奮戰的中評委們進退為難，他深感不安、輾轉難眠、幾經思考，決定辭去中評委一職，並宣布解除「終身黨員」身分，退出民眾黨。
藍白合11月24日在君悅飯店會談不歡而散後，2022年曾代表民眾黨參選基隆市第四選區議員落選的徐佑昇，也在臉書貼出退黨聲明，表明「越了解柯文哲，你就會越失望」，並爆料三件爭議事件內幕，包括基隆市議員呂美玲「討打」風波、柯競選總幹事黃珊珊「球員兼裁判」、吳欣盈倉促擔任副手等。
民眾黨在2022九合一選舉彰化縣選上張雪如、陳重嘉等2席縣議員後，今年10月間又有無黨籍議員陳銌銌入黨，使民眾黨繼台北市議會後，再成立彰化縣議會黨團，黨主席柯文哲10月19日還到彰化參與黨團成立大會，不料陳重嘉27日突然宣布退出民眾黨、陳銌銌也在今日宣布退出民眾黨，讓成立僅滿月的民眾黨團面臨解散局面。