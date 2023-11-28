別躲在直播後！王義川要黃國昌辯論「白色是不是容易髒顏色」

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發言人卓冠廷表示，各黨不分區名單底定，國民黨、民眾黨不分區名單的共通點就是台灣人不一定喜歡，但中共卻可能很喜歡，尤其國民黨不分區排名第一名的韓國瑜，已保證進入國會，藍營更將讓韓國瑜成為立法院長當作選舉催票噱頭，為此，要有捍衛台灣的不分區戰隊進入國會。
沈伯洋表示，中國主導輿論方式多又複雜，且預算無上限，據今年微軟報告，中國多語種網紅工作室今年在全世界已達到一億的觸及，而搭配駭客攻擊，又屬台灣最嚴重；他提到，中國的手法千變萬化，法制的建立若要趕上變化，需要大量專業的導入，而不是用一句言論自由打發相關討論。
郭昱晴表示，選戰倒數40多天，就算藍白合鬧劇暫時落幕，但仍看到國共持續聯手造謠攻擊，包括前總統馬英九又開始抹黑「蔡英文的論文不存在」、國民黨總統參選人侯友宜辦公室用廣告抹黑政府、趙少康近日抹黑造謠稱「民進黨執政要快篩沒快篩、要疫苗沒疫苗、要口罩沒口罩、要什麼沒什麼」等，可見國共一個鼻孔抹黑造謠的鐵證，請國人千萬要認清。
郭昱晴提到，在選舉期間會注意假訊息快速的流竄，在日常生活當中，最不費吹灰之力的統戰宣傳也是利用這點，所以必須要加以防範，為了守衛台灣的未來，明年進入國會，將在藝術文化、兒少議題及影視文化等領域持續努力。
王義川表示，中共介選招數百百款，不管是文攻還是武嚇從未停止，呼籲中共勿干擾民主選舉；此外，針對侯友宜主張開放中生入台就學，甚至是就業，他要侯友宜對台灣的年輕人說清楚，這樣的交流是否會影響台灣年輕人就業和生存，請侯友宜到台灣各大學大聲宣講侯友宜當選「我要開放大量的中國學生來台就業」。
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