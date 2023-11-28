股匯雙飆！新台幣強彈逾1角 台股盤中勁揚逾200點、台積電漲8元
股匯雙飆！隨著台股上漲及亞洲貨幣兌美元走揚，加上月底出口商有實質拋匯需求之下，新台幣兌美元今（28）日早盤強升逾1角，升破31.5元，一度來到31.438元，目前在31.44元震盪整理。台幣的強升重聚市場買氣，台北股市盤中勁揚超過200點，收復17300點，權值王台積電領漲大盤，股價漲約8元，最高來到576元，漲幅1.2%以上。
記者鄭妤安／台北報導
投資人關注零售支出等經濟數據，美股27日稍微回檔，道瓊工業指數下跌56.68點或0.16%，收35333.47點。標準普爾指數小挫8.91點或0.20%，收4550.43點。那斯達克指數微跌9.83點或0.07%，收14241.02點。費城半導體指數小跌8.61點或0.23%，收3739.31點。
台北股市在晶圓代工龍頭台積電回神、電子股領漲、金融股表現亮眼的帶動下，早盤反攻17200點。隨著台股走高，新台幣匯價大漲逾1角，突破31.5元關卡，呈現股匯齊揚。
新台幣強升重聚市場買氣，台股盤中飆漲超過200點，最高來到17360點，台積電漲8元至576元，漲幅逾1%。
今日台股焦點除了生技股續強外，造紙股走勢強勢，運輸股股價表現搶眼，其中，四維航強攻漲停板；AI指標股也呈漲多跌少的格局，IC設計族群股價強勁，智原、笙泉、力旺、敦泰強漲1至9％以上。