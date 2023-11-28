中華職棒／台鋼擴編選秀挑中樂天桃猿許峻暘！曾入圍2022年新人王
許峻暘是樂天桃猿在2021年季中選秀第3指名選手，並在2022年就站穩一軍，並繳出防禦率2.09的優異成績，但在今年球季僅出賽26場防禦率就高達7.88，最終也未被樂天放入保護名單，遭到台鋼雄鷹於擴編選秀上指名挑走。
記者張志宇/綜合報導
才踏入職棒3年的許峻暘，雖沒有動輒150公里的球速，但靠著精準的控球，還有特殊且犀利的螃蟹球，外加一個順風耳手勢，打開了知名度，便在去年入圍年度新人王，並獲得加薪7萬的肯定。
但許峻暘的球場壓制力僅維持1年，雖三振率沒下滑與保送率沒上升都保持水準，但今年宛如被各隊破解似的，被打擊率從去年的0.189飆升至0.337，今年投球上最大的問題，球的位置不像去年可以控制在邊邊角角，而是常常跑到中間挨打，今年多次在一、二軍間上下來回。
不穩定的出賽數，許峻暘在今年1軍出場數僅為26場，相較去年縮減18場，且至今年8月8日登板後，直到10月10日才有一軍登板機會，本季26場皆為後援出賽，在24局投球中拿下3中繼、2救援失敗、每局被上壘率為1.92、防禦率7.88的成績。
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