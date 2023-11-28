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快檢查家裡除濕機！「12廠牌、54款機型」立即停用　嚴重恐釀火災

▲經濟部標檢局列出瑕疵除濕機回收名單，12廠牌、54機型除濕機被召回，提醒民眾儘速檢視家中除濕機，避免發生火災意外。（示意圖／翻攝photoAC）
▲經濟部標檢局列出瑕疵除濕機回收名單，12廠牌、54機型除濕機被召回，提醒民眾儘速檢視家中除濕機，避免發生火災意外。（示意圖／翻攝photoAC）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣環境多雨潮濕，許多家庭都備有除濕機，不過使用除濕機要注意，廠牌、機型是否符合安全規定。日前新北市三峽區發生一起除濕機自燃事件，住戶透露除濕機使用8年，不知為何會突然起火。而經濟部標檢局也列出瑕疵除濕機回收名單，12廠牌、54機型除濕機被召回，提醒民眾儘速檢視家中除濕機，避免發生火災意外。 

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根據《中天新聞網》報導，23日新北市三峽區國慶路一處社區民宅發生火警，警消接獲通報後趕抵現場，並發現起火源是房間內的除濕機，燃燒面積約1平方公尺，所幸這起事件無人傷亡。住戶透露，這台除濕機已經買了8年，平時開機都沒異狀，當天也是照常使用，不知為何會突然起火。    

對此，新北消防局表示，「經濟部標檢局商品安全資訊網首頁」已列出召回的除濕機廠牌、型號及產製期間，請民眾檢視家中除濕機，若有在名單中請立即停止使用，並儘速聯絡各品牌服務專線，辦理檢修更換控制機板，避免引起火災。 

▲經濟部標檢局列出召回的除濕機廠牌、型號及產製期間，請民眾檢視家中除濕機，若有在名單中請立即停止使用。（圖／翻攝自經濟部標檢局商品安全資訊網）
▲經濟部標檢局列出召回的除濕機廠牌、型號及產製期間，請民眾檢視家中除濕機，若有在名單中請立即停止使用。（圖／翻攝自經濟部標檢局商品安全資訊網）
除此之外，台電也曾在臉書粉專發文提醒，家中除濕機水箱要注意水位，若水太滿溢出，遇水易產生短路，若再加上老舊電線外露，很有可能導致電線走火，引發除濕機自燃的火災意外。 

台電建議，最好定期檢查測試除濕機滿水停機功能，除濕機剛買回來或一段時間未使用時，可以把水箱裝滿後啟動除濕機，測試看看滿水自動斷電功能是否正常，如果功能故障也需停止使用及盡快報修，以免發生危險。另外也要記得定期清理除濕機水箱，水箱中的水如果沒有定期清理，容易滋生黴菌影響家庭衛生，水箱濕氣也易讓除濕機內部零件受潮增加故障率，因此定期倒水清潔非常重要。 

▲台電曾在臉書粉專發文提醒，使用除濕機要注意安全，若不慎防恐怕會引發除濕機自燃的火災意外。（圖／翻攝自「台電電力粉絲團」臉書粉專）
▲台電曾在臉書粉專發文提醒，使用除濕機要注意安全，若不慎防恐怕會引發除濕機自燃的火災意外。（圖／翻攝自「台電電力粉絲團」臉書粉專）

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