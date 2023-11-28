LINE「破圖」修好了！更新13.19版本 編輯圖片不會歪斜
LINE 拖了兩個月的「破圖」終於修復完成了！從9月開始iPhone 用戶更新到 iOS 17 後，若使用LINE內建的編輯圖片，圖片會出現嚴重歪斜的狀況，讓大批用戶相當困擾。正如之前官方承諾的會在LINE 13.19版本上修復，最新版本已經上線，《NOWnews》實際更新進行測試，確實沒有之前的破圖狀況出現，如果有相同困擾的人，可以更新上去了。
記者周淑萍/綜合報導
雖然LINE最近災情連發，包含昨（27）日傳出母公司遭網攻，超過40萬個資被捲走，台灣也有將近百人受害。再之前還有「記事本漏洞」，使用共用電腦後，沒有清除「快取」之下，恐怕會讓他人看到你的記事本。目前官方都表示已經修復完成，希望民眾放心。在諸項個資恐怕遭洩的新聞之下，還是有好消息，就是「破圖」修好了。
回顧一下，蘋果iPhone 手機更新到 iOS 17後，不少用戶在LINE裡面編輯圖片時會出現嚴重歪斜的破圖狀況，從9月19日 iOS 17上線以來至今過了2個月，接連多個版本都沒有解套，引發民怨。日前官方宣佈會在LINE 13.19版本進行修復，這次真的沒黃牛！
記者實際使用iPhone 15 Pro，手機上的作業系統為iOS 17.1版本，並將LINE更新到13.19版本，經多次測試後確實沒有破圖的情況發生，之前直式圖片最容易出現異常，經多次測試現在也都恢復正常，可以順順的編輯圖片後傳送。如果深受破圖困擾的用戶，可以放心更新上去了，畢竟也沒有其他辦法。