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杜絕職籃簽賭打假球　高檢署成立全國跨轄區專案小組

▲台灣高等檢察署27日邀集相關單位，決議成立防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組（圖／高檢署提供）
▲台灣高等檢察署27日邀集相關單位，決議成立防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組（圖／高檢署提供）

記者潘千詩／台北報導

士林地檢署近日如火如荼偵辦SBL多名球員涉嫌打假球事件，檢方為維護職籃環境，高檢署也邀集相關單位開會，決議成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」，希望藉此有效預防、嚇阻不法行為介入國內職籃運動，以打造健康的職籃運動環璄。

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高檢署27日邀集中華民國籃球協會，以及國內三大職籃聯盟代表、警政署、調查局及職籃球隊所在地各檢察機關開會，會中決議在高檢署成立「防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組」，作為各地檢署偵辦職籃不法案件的溝通平臺，負責分工、協調、溝通及相互支援蒐證等事宜。

高檢署表示，除先前台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、台南、高雄、基隆地檢署已成立「防制職籃不法事件小組」，並建立聯繫窗口外，另協請轄區內司法警察機關也應成立專責小組，積極從事防制作為，加強安全及網路巡邏，以避免不法外力介入比賽。

▲台灣高等檢察署27日邀集相關單位，決議成立防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組（圖／高檢署提供）
▲台灣高等檢察署27日邀集相關單位，決議成立防制職籃不法事件全國跨轄區專案小組（圖／高檢署提供）
高檢署指出，各職籃聯盟、球隊應加強球員、教練、防護員、裁判及相關行政人員之內控管理，建立自我防護意識，並協助受非法干擾之球員向聯繫窗口通報。

高檢署強調，各球隊主場館所在地之地檢署將協助球隊辦理法治教育，並將賭博、詐騙、暴力、毒品等犯罪態樣納入法治教育內容，提醒球員避免觸法，必要時派員監賽。

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