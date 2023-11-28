7-11「GODIVA熱巧克力」回歸！加送迷你杯磁鐵 杯套優惠券折50元
每年秋冬討論度高的7-11聯名GODIVA熱巧克力飲回歸啦！今（2023）年選用巧克力單一產區精品等級巧克力豆「迦納可可」，擁有厚實甘苦、香氣濃郁的可可風味，每杯99元、限量50萬杯，買就送同款造型縮小版磁鐵。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11攜手攜手比利時皇室御用巧克力品牌GODIVA，明（29）日起開賣「GODIVA迦納熱巧克力」，嚴選精品等級巧克力豆「迦納可可」，厚實甘苦、香氣濃郁的可可風味，每杯售價99元、限量50萬杯。
除此之外，只要購買一杯「GODIVA迦納熱巧克力再加贈GODIVA設計造型磁鐵，共有「GODIVA夫人款」與「迦納熱巧克力杯」兩款，同時憑專屬杯套優惠券至全台GODIVA門市再享滿300元折50元優惠。
同時29日起至12月26日前，還有「暖冬CITY集點GO」活動，費者於活動期間購買CITY CAFE大杯以上每杯贈1點、GODIVA迦納熱巧克力每杯贈2點。只需集滿4點加價399元或集滿100點，就能獲得GODIVA經典法蘭絨毛毯。
集滿30點以上也可選擇免費換購CITY CAFE指定飲品，包含濃萃美式、厚乳拿鐵、脆酷摩卡咖啡、太妃焦糖風味瑪奇朵、皇家伯爵紅茶拿鐵及GODIVA迦納熱巧克力等指定冬季熱飲。
此外，全家明（29）日串聯台灣最大保險電商「易安網」，民眾可至門市或LINE群組，掃描各店專屬QRcode，即可導連至易安網提供的網路投保服務，限時至2024年2月6日前，描「全家」專屬QRcode，進入易安網頁面投保強制險、旅平險或寵物險，即可獲得Let’s Café中杯美式1杯或最高100元「全家」購物金！