英國首例！北約克郡居民得H1N2豬流感 感染源未知
英國衛生安全局（UKHSA）近日確認該國有1人感染甲型H1N2流感，與在英國豬群中傳播的病毒相似，並正式向世界衛生組織（WHO）通報，儘管目前還沒有證據表明，H1N2可能會造成大流行，但近日中國正爆發多重呼吸道疾病疫情，加上新冠病毒的威脅並未完全消失，專家表示應持續密切監控。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合《衛報》等英媒報導，該名患者是UKHSA和英國皇家全科醫師學會（Royal College of GPs），共同進行全國常規流感監測時發現的，對方先於11月9日出現呼吸道症狀，接著於北約克郡就醫，隨後透過PCR檢測和基因定序，鑑定出感染H1N2病毒。
UKHSA沒有公開患者的詳細資訊，但已知患者屬於輕症，現已康復，由於患者沒有飼養豬隻或接觸豬群，如何被感染仍在調查中。
報導提到，自2005年以來，全球已通報50例人類感染H1N2的病例，其中一些發生在美國，本文中所說的病例則是英國的首例。
UKHSA呼籲英國國民，若有感冒症狀，應避免與其他人接觸，特別如果對方屬於高風險族群，UKHSA正在密切監視局勢，評估該病毒的特徵、傳播力，以及對人類健康的風險，試圖釐清H1N2所構成的威脅是否嚴重。