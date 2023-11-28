亞錦賽／太扯！大巨蛋中華出戰韓國門票又完售！不到10秒全賣光
2023年第30屆亞洲棒球錦標賽，因球迷迴響熱烈，在台北市政府、遠雄巨蛋公司與中華棒協討論，並經巨蛋公司經內部工程檢討後，同意12月3日中華與韓國之戰，加開外野B1層觀眾席近4千席，不過今天中午12時再度加開4000張門票，卻又再度完售，引發球迷熱議。
記者吳政紘/綜合報導
亞錦賽將是台北大巨蛋啟用後正式比賽首戰，12月3日由中華隊出戰韓國，開幕戰中韓戰票價600元，外野400元，預賽其他場次是200元，24日開放中信卡友優先購票3000張搶購一空，結果25日再度搶購一空，一萬張全部賣光，今天又加開，再度完售。
有球迷形容，「才剛點進去售票網站，看到熱賣中，填完認證碼就被告知售完，再也買不到。」只好等12月3日當天到大巨蛋排隊買現場票。
中華棒協表示，將保留1000張票供現場購買，並預計於12月3日下午1點開賣、每人限購2張。中華隊其餘在大巨蛋之比賽場次外野是否開放，將視情況而定。
中華隊在這次亞錦賽預賽，只有一場是在大巨蛋，因此球迷特別想要看，加上黃牛猖獗，因此北市府跟警方也全面抓人調查，目前已經有人以4倍以上價格售出。
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