「侯康配」民調直追「賴蕭配」 藍委：顯示支持者氣勢大振
根據近日公布的最新民調都顯示，國民黨的「侯康配」民調緊追民進黨「賴蕭配」，而民眾黨的「柯盈配」則持續墊底。對此，國民黨立委王鴻薇今（28）日說，從24日三組候選人完成登記後，這兩天公佈各家民調，都顯示侯康配與賴蕭配的距離拉到統計誤差範圍內，「這樣結果顯示支持者氣勢大振」。
記者林怡昕／台北報導
國民黨團今天召開「蕭美琴請辭待命中？兼任副總統候選人！請出來講清楚說明白！」記者會，會後受訪時，有媒體問及「侯康配」民調緊追民進黨「賴蕭配」，對此，國民黨立院黨團首席副書記長李德維表示，對於侯康配非常有信心，甩開藍白合紛紛擾擾，之後會繼續展現政策各方面實力，目前已經跟柯盈配拉開距離，更希望能在接下來的時間，超越賴蕭配。
王鴻薇則說，從24日三組候選人完成登記後，這兩天公佈各家民調，都顯示侯康配與賴蕭配的距離拉到統計誤差範圍內，直追賴蕭配，這樣結果顯示支持者氣勢大振，「我們希望能爭取中間選民、年經選票，我們會把握這樣的契機。」
針對不分區、區域立委民調國民黨也佔據領先，王鴻薇分析，這兩天非常明顯藍營歸隊，可以感受到支持者的熱情，國民黨的士氣確實有回來，支持者也開始願意站出來力挺，不過，選舉還有40多天，以目前來講是往好的發展，但無論是不分區立委還是區域立委，還尚未絕對領先，應該再加把勁。