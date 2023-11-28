深夜台南突發規模3.5地震！「罕見震央」嚇壞人 專家解釋原因
昨（27）日晚間10時16分，台南市安定區突發芮氏規模3.5、深度僅7.8公里的極淺層地震，最大震度4級，由於震央位置相當特別，且該地人口稠密，讓許多中南部民眾感到困惑，對此中正大學地震研究所副教授石瑞銓表示，該起的地震能量累積不大，只是剛好在最脆弱的位置錯動產生，與地底的斷層並無關聯，也不會有餘震發生，民眾可不必過度擔憂。
記者張志浩／綜合報導
石瑞銓指出，地震震央出現在台南確實是蠻少數的現象，但事實上，台灣位於歐亞大陸板塊和菲律賓海板塊的交界範圍，所有地方都有可能發生地震，從芮氏規模3.5也可以看出，這起地震先前累積的能量並不多，只是剛好震央地點較脆弱，並無特殊現象。
中央氣象署地震測報中心主任吳健富也指出，從1973年設立較多地震觀測站後，氣象署以附近規模3.5以上、深度10公里的條件搜尋，該地區統計僅有4次類似的地震，但發生原因和構造斷層、盲斷層都無關，但台南安定區人口密度高、高樓較多，民眾的感受上也會比較明顯。
而針對嘉南平原地區未來是否會有大規模地震的話題，石瑞銓表示，現階段觀測上，嘉南平原時不時還是會有芮氏規模較小的地震發生，但震央發生的位置比較平均、分散，而不是呈線性連接起來，因此短時間內暫無異常，不過仍要提醒，地震並非可預測會有一定規律的現象，民眾仍要時刻最好防災準備。