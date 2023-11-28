炎亞綸將回歸《營業中》！第3季新夥伴曝光 觀眾見口頭禪嗨翻了
藝人炎亞綸今年深陷ＭeToo風波後，演藝工作全數停擺，當中就屬《嗨！營業中》衝擊最大。怎料，官方日前無預警釋出第三季的成員資訊，並以經典歷史Ｑ版人物呈現6位來應徵的夥伴，沒想到其中一位應徵者的口頭禪「我顏值擔當！」竟和炎亞綸的一模一樣，掀起外界爭相討論。
記者詹鎰睿／綜合報導
《嗨！營業中》即將推出第3季，官方日前無預警釋出成員應徵影片，相較於上一季的8位成員，這次來應徵的只有6位，影片中的人物特徵分別是「屁孩新生代」，他充滿自信地嗆聲：「敢不用我？」 第二號人物嘴巴很翹，第三位則像是熟男代表說，「我什麼都會！」第四位男士熱愛杯中物，自誇千杯不醉，第五個女生外型皮膚白皙可愛，在應徵時直接嗆聲：「我最值錢。」而第六個帥哥的口頭禪則是顏值擔當。
影片釋出後，粉絲紛紛猜測人選，其中，屁孩新生代大家都猜鹿希派，因為是天王憲哥的兒子，才敢嗆聲「敢不用我？」至於皮膚白皙可愛的卡通人物外型酷似吳映潔；什麼都會的熟男，大家則直接聯想到姚元浩。另外討論度最高的第六位顏值擔當，由於這4個字一直是炎亞綸的口頭禪，再加上炎亞綸近期不斷在IG發限動刷存在感，讓人推測是否準備復出？
《嗨！營業中》第三季將於12/23週六晚上8:00台視首播、晚上10:00三立都會台播出，至於這次的開店地點？製作單位通通保密到家，只能鎖定《嗨！營業中》第三季的推出，所有謎團才能水落石出。
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