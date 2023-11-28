對美工作絕無空窗期　外交部：下任駐美代表已有人選作業中

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對此，外交部發言人劉永健表示，駐美代表蕭美琴於11月20日上午向部長吳釗燮述職，並請辭駐美代表一職，外交部即依規定辦理蕭美琴辭職事宜，吳釗燮也已准蕭美琴在述職行程結束後、返美前這段期間請假；蕭美琴請假期間，由駐美副代表鄭榮俊公使代理業務。劉永健強調，對美外交工作非常重要，絕無「空窗期」。
劉永健說，蕭美琴辭職獲准生效前，仍然是我國駐美代表，有關返國述職之安排，以及後續離任與交接的工作，均依規定辦理。
至於接任人選，劉永健說，已有人選正在作業中，總統府與外交部都會在確定後發布與對外說明。
另據了解，一般駐外館處交接並無具體時間，但移交事項如人脈、館產以及行政流程等事項須處理。此外，外交部已將蕭美琴請辭的公文送行政院，交接人選已選定對象，正在徵詢作業中。
駐美代表處也於上午分享蕭美琴與同仁告別的畫面，回憶蕭美琴3年半以來的艱辛，其中包含疫情期間每日每夜地在線上與美國各界建立聯繫互動、讓美國捐贈台灣的疫苗、幫忙張羅清冠一號給同仁、裴洛西訪台後一週內接受5家美媒專訪、簽署「台美21世紀貿易倡議」等，列出7個「還記得」的關鍵時刻。
駐美代表處並直言「原來，每時每刻，我們都跟蕭大使一起在鑄造更加穩健的台美關係。原來，一路走來，所有的艱辛跟不放棄都化為台美夥伴成長的養分。謝謝您，蕭大使，帶領駐美處同仁打過這美好的一仗」。
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