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粵來粵有趣海選出爐！台灣選手挑戰限時創作

▲入圍決賽的王一樵團隊作品，以「勇於挑戰自我極限」為一種潮，拍攝出潮的態度。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲入圍決賽的王一樵團隊作品，以「勇於挑戰自我極限」為一種潮，拍攝出潮的態度。（圖／記者陳美嘉翻攝）

記者陳美嘉／高雄報導

2023「粵來粵有趣」活動海選結束，賽事以《潮》為主題，台灣賽區徵件逾400件，吸引了來自各行各業的影片創作愛好者投稿，展現豐富的影片形式，以及青年影片創作者對於「潮」的解讀；最後，由評審團選出6組隊伍參加決賽，將在12月6日赴廣東潮州與所有入圍決賽選手進行48小時短片創作挑戰。

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▲入圍作品許多是以紀實為創作手法的作品。圖為金山磺火捕魚最年輕「火長」。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲入圍作品許多是以紀實為創作手法的作品。圖為金山磺火捕魚最年輕「火長」。（圖／記者陳美嘉翻攝）
台灣著名導演、評審長金磊表示，本次徵件，青年創作者很好發揮，不管對新事物的嘗試、解讀對生活體驗觀感，無論是用時下流行的抖音形式，或是以Vlog方式拍攝，都可以看到青年創作者滿滿的創意。此外，手機拍攝、運動攝影機的比例增加，創作的發揮空間更靈活，作品也符合時下短視頻的主流。

▲青年創作者以「潮」作為主題，展現時下流行的騎行運動。（圖／記者陳美嘉翻攝）
▲青年創作者以「潮」作為主題，展現時下流行的騎行運動。（圖／記者陳美嘉翻攝）
金磊分享，其中來自台灣賽區的王一樵團隊作品令其印象深刻，「他覺得勇敢挑戰自我極限的精神，就是一種潮，他是拍一個潮的態度。」作品內容跟色彩都很有個人風格，符合自身對於「潮」的定義。另外，今年有許多新聞學系的學生參與投稿，將有影像創作同時透過較年輕活潑有創意的觀點描述議題，也是另一種「潮」。

「決賽賽制採取48小時限時創作，既是挑戰更像遊戲。」金磊表示，比賽都有時間限時，隨時都有可能打出一個逆轉的全壘打，也有可能投出一個絕殺的三分球，所以這個就是一個它很有趣的地方。「本屆是選在廣東潮州，剛好屏東也有一個潮州市。」很期待兩岸選手在廣東潮州以青年的視角紀錄與創作出獨特、具個性化的短片。

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