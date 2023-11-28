安迪女兒控前任「永遠擺爛消失」！林吟蔚經歷生死：看清人性自私

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為解決遠距離問題，林吟蔚搬到高雄和前男友同居，沒想到，男方常出去喝酒、醉倒在門口，還多次找不到人，讓她沒有安全感，自己在家大哭，最後選擇搬走時，被對方反嗆：「我累了、有情緒，我在高雄很自由，我們住在一起就是只會吵！」讓林吟蔚放棄住高雄的念頭，而前男友家長不喜歡她，即便林吟蔚再怎麼努力，希望可以達到對方父母標準，但另一半的態度根本就是扯後腿的豬隊友。
最讓林吟蔚心寒的是出國旅行，「一趟馬尼拉經歷生死，讓我看清了人性的自私與惡，包括什麼姐妹、什麼男友，全都一次掰掰」，林吟蔚表示，在馬尼拉差點遇上危險，當下打3通電話給前男友都沒接，人在貧民窟的她怕被綁架，完全不敢睡覺，逃到五星飯店後終於聯絡上男方，原來對方在玩牌，「我真的心都涼了！」
林吟蔚回到台灣後，因為馬尼拉經歷導致恐慌症發作，勉強錄完影回到家直接情緒崩潰，痛哭問前男友：「你說愛我還是真的嗎？家人永遠覺得我們沒未來，這樣還要繼續嗎？」對方冷回：「之前不就也這樣分手過幾次了嗎？」之後她試圖做最後努力，問前男友能否安排見他的家人，對方卻說家人要去花蓮玩，林吟蔚終於死心，「謝謝他的冷漠，徹底摧毀了我對他僅存的一點點愛。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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