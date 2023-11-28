41歲羅巧倫卵巢早衰愁嘆：沒卵了　親姐閃嫁龍語申被防到最後一刻

安迪女兒控前任「永遠擺爛消失」！林吟蔚經歷生死：看清人性自私

▲安迪女兒林吟蔚揭露前男友劣行，讓她看清人性的自私與惡。（圖／翻攝自林吟蔚IG）
▲安迪女兒林吟蔚揭露前男友劣行，讓她看清人性的自私與惡。（圖／翻攝自林吟蔚IG）

記者楊穎軒／綜合報導

33歲林吟蔚是已故藝人安迪大女兒，當年在歌唱節目《超級偶像》第二季拿下季軍，近年創立個人品牌當CEO，網購事業經營得有聲有色，她和攝影師男友交往4年，近日卻傳出分手，林吟蔚在IG發布多則動態，寫下千字文痛訴男方擺爛、搞消失的行徑，「一趟馬尼拉經歷生死，讓我看清了人性的自私與惡。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林吟蔚參與西屯純愛組的MV拍攝。（圖／Brain Zapp提供）
▲林吟蔚細數攝影師前男友的誇張行徑。（圖／Brain Zapp提供）
林吟蔚透露，年初愛貓癌症末期，當時因為擔任伴娘，只能忍住悲傷，前男友安慰她5分鐘就去參加婚禮After party，「他總是這樣以為丟我一個人自己調適好就好」，也因為重情所以大多時候選擇委屈自己，甚至還需要找諮商師治療。貓咪住院時，男方只有一兩次陪她去醫院，過世火化，對方只來一下便說要去弄頭髮，就算林吟蔚說火化不超過半小時，懇求留下，前男友仍堅持赴約，對於她失去重要的寄託沒有任何表示與同理心。

為解決遠距離問題，林吟蔚搬到高雄和前男友同居，沒想到，男方常出去喝酒、醉倒在門口，還多次找不到人，讓她沒有安全感，自己在家大哭，最後選擇搬走時，被對方反嗆：「我累了、有情緒，我在高雄很自由，我們住在一起就是只會吵！」讓林吟蔚放棄住高雄的念頭，而前男友家長不喜歡她，即便林吟蔚再怎麼努力，希望可以達到對方父母標準，但另一半的態度根本就是扯後腿的豬隊友。

▲前男友喜歡遠距離戀愛，林吟蔚只好成全。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）
▲前男友喜歡遠距離戀愛，林吟蔚只好成全。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）
最讓林吟蔚心寒的是出國旅行，「一趟馬尼拉經歷生死，讓我看清了人性的自私與惡，包括什麼姐妹、什麼男友，全都一次掰掰」，林吟蔚表示，在馬尼拉差點遇上危險，當下打3通電話給前男友都沒接，人在貧民窟的她怕被綁架，完全不敢睡覺，逃到五星飯店後終於聯絡上男方，原來對方在玩牌，「我真的心都涼了！」

▲林吟蔚在馬尼拉驚魂後對男生心寒。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）
▲林吟蔚在馬尼拉驚魂後對男生心寒。（圖／翻攝自林吟蔚臉書）
林吟蔚回到台灣後，因為馬尼拉經歷導致恐慌症發作，勉強錄完影回到家直接情緒崩潰，痛哭問前男友：「你說愛我還是真的嗎？家人永遠覺得我們沒未來，這樣還要繼續嗎？」對方冷回：「之前不就也這樣分手過幾次了嗎？」之後她試圖做最後努力，問前男友能否安排見他的家人，對方卻說家人要去花蓮玩，林吟蔚終於死心，「謝謝他的冷漠，徹底摧毀了我對他僅存的一點點愛。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專

許維恩遭背叛「把我逼到極限」！無數次容忍錯付　痛喊：看清了

翁虹超正女兒16歲了！平口禮服吸睛　被封「最美星二代沒有之一」

星二代出包！伍思凱兒子曾「街上亮刀被逮」　背後苦衷讓父親心疼

最帥星二代／謝祖武獨子謝展榮後勢可期　邱以太承襲林葉亭好基因

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞