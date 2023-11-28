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INFINITE優鉉罹罕見癌症開肚！醫：幾乎毫無症狀　個人體質是主因

▲INFINITE成員優鉉罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤」，肝膽腸胃科醫師表示，該癌症臨床幾乎無症狀，且和飲食、生活習慣或家族遺傳皆無關聯。（圖／記者陳思誼攝影）
▲INFINITE成員優鉉罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤」，肝膽腸胃科醫師表示，該癌症臨床幾乎無症狀，且和飲食、生活習慣或家族遺傳皆無關聯。（圖／記者陳思誼攝影）

記者張志浩／綜合報導

南韓男團 INFINITE 中的32歲成員優鉉（優賢、本名南優鉉），日前自爆去（2022）年4月罹患罕見癌症「胃腸道基質細胞瘤」（GIST），跳舞和唱歌時會出現呼吸困難症狀，惹得粉絲相當心疼，對此林口長庚肝膽腸胃科醫師李柏賢指出，胃腸道基質細胞瘤算是罕見疾病，主要和個人體質有關，並無其它危險因子，且通常是在做其它身體檢查時意外發現的，不過相較於常見的大腸癌等，它算是癒後較好的癌症。

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李柏賢表示，胃腸道基質細胞瘤幾乎沒有症狀，臨床上的病人多是在做大腸鏡或胃腸道檢查時才發現，確診最大原因就是個人體質，由於病人消化道下方的肌肉層組織本來就容易異常增生導致，與飲食、生活習慣或家族遺傳皆無關聯。

▲▼優鉉接受10小時大手術，後遺症會影響往後歌唱表現。（圖／翻攝自南優賢IG）
▲南優鉉說，自己在進行胃部手術時，歷經10小時，後遺症可能會影響往後歌唱表現。（圖／翻攝自南優鉉IG）
李柏賢說明，通常在發現細胞瘤後，會進行切片和病理化驗，並將腫瘤進行分期，1至2公分胃的胃腸道基質細胞瘤，可考慮追踪或內視鏡切除，腫瘤大小只要超過2公分，就會建議病人切除，若腫瘤是惡性的，可能會有轉移其他器官的疑慮，還會考慮進行標靶治療。

李柏賢提及，胃腸道基質細胞瘤如果一直沒發現，還是會有胃腸道出血、腹部腫塊、腹脹、腹痛的情況，但胃腸道基質細胞瘤的死亡率不高，癒後通常是良好的。

根據優鉉透露，進行胃部手術時，全身麻醉10小時，腹部被切開20釐米，留下疤痕，2個月不能進食，3星期才喝水，但優鉉堅強地說：「康復的過程中我想了很多，這是一段艱難的時期，但我想我已經成熟很多了！」

他動手術前來台灣舉行個人演唱會，當時完全看不出已經罹癌，加上去年8月INFINITE大型演唱會，籌備新專輯等一連串的工作行程，令粉絲相當心疼。

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AI倪珍報新聞