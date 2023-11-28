藍白合破局遭轟最大戰犯！柯文哲內幕全講了　揭國民黨搞錯目的

民進黨批侯友宜中國狼！侯辦反擊：賴清德敢停ECFA、兩岸直航？

▲國民黨總統參選人侯友宜強調協調整合一定要是在公開透明的情況下，也重申柯文哲主席要信守自己簽下過的承諾。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）
▲國民黨總統參選人侯友宜強調協調整合一定要是在公開透明的情況下，也重申柯文哲主席要信守自己簽下過的承諾。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.11.23）

記者林怡昕／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜昨天拋出，開放大量陸客、陸生，歡迎陸生來台就讀就業，遭民進黨批是披著羊皮的中國狼。對此，侯友宜競選辦公室發言人陳柏翰回批，造謠始祖民進黨總統參選人賴清德，2008年稱兩岸三通會木馬屠城，15年過去了，什麼都沒發生。賴清德現在又開始故技重施，依照賴清德與民進黨的標準，「請問賴清德要不要停止ECFA？賴清德要不要停止兩岸直航？賴清德敢不敢刪除台獨黨綱？請賴清德直球對決」。

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陳柏翰指出，2008年兩岸開放三通直航時，時任立委的賴清德稱，大陸戰鬥機會跟在民航機後，或民航機內會有解放軍，恐變成「木馬屠城記」，但兩岸直航迄今15年過去了，所謂的木馬有進來？2009年推動ECFA簽訂時，民進黨全黨更是鼓吹謝長廷的恐中牌，稱將「查甫找無工、查某找無尪、囝仔得去黑龍江」，但民進黨執政近8年，卻是口嫌體正直，不敢停止ECFA。從造謠始祖賴清德，到民進黨一次又一次的抹紅謊言來看，這又是再一次為了選舉，不擇手段，抹紅對手。

陳柏翰也批評，民進黨拚命製造謠言、販賣芒果乾的同時，令人感到驚訝的是，日前習近平在拜習會稱2027、2035年沒有攻台計畫，賴清德竟然拿來為自己的論述背書，作為攻擊對手的工具，難道賴清德是精神分裂？還是被認知作戰？ 

陳柏翰強調，侯友宜所堅持的，是兩岸必須要透過互動交流來增進理解、降低衝突，我們不要戰機，要迎來客機、創造商機，並歡迎陸客來台觀光、陸生來台就學，恢復過去國民黨執政時期，兩岸和平穩定的關係。而另一方面，侯友宜也一再主張反對一國兩制，並會強化自我防衛能力，堅守中華民國的自由、民主制度，確保人民生活不變。

陳柏翰也說，至於大陸人士來台工作，仍然必須依照現有法律的規定，這是事實，就如同各國人士來台工作，都必須符合中華民國的法律規定。而中華民國的每一位國民，都有著深厚的民主、自由信念，相信我們絕對可以有信心、有尊嚴的與對岸進行對等交流。反觀民進黨一邊吃芒果冰、又忙著販賣芒果乾，才根本是否定國人的自信心及判斷力，更是為了選舉破壞國人對自由民主的信念。
 

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