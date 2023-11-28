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背債3寶媽 運用「缺工就業獎勵」重返職場再領10萬8千獎勵金

▲就服員李莉亞（左前1）一路陪伴惠雅回歸生活，也感謝榮美企業接班人（左、右後）願意給弱勢求職者工作機會。（圖／雲嘉南分署提供）
▲就服員李莉亞（左前1）一路陪伴惠雅回歸生活，也感謝榮美企業接班人（左、右後）願意給弱勢求職者工作機會。（圖／雲嘉南分署提供）

記者黃敬堯/嘉義報導

離開職場已7年多的3寶單親媽惠雅，去年她至勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心，尋求專業的協助，先以臨工方式幫助惠雅就業緩解經濟上的燃眉之急，等她慢慢適應工作強度後，再導入「缺工就業獎勵計畫」，媒合她擔任作業員一職，現已穩定就業。

嘉義就業中心的就服員李莉亞說，惠雅初次前來，急需找工作但都未能錄取而焦慮不已，她為惠雅量身訂做了就業媒合的計畫，首先運用「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，帶她至賣場購買適合求職時穿著的衣物，以提高雇主的僱用意願，再運用「缺工就業奬勵」、「職場學習再適應計晝」及「僱用奬助計晝」，媒合她到竹崎在地廠商「榮美企業」擔任作業員。榮美企業表示，公司員工彼此互助也都會耐心教導，惠雅在職期間表現良好、態度認真，優秀員工得來不易，感謝嘉義就業中心的推薦。目前已穩定就業、並逐月領到缺工就業奬勵。
 

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▲特定行業就業補助（圖／雲嘉南分署提供）
▲特定行業就業補助（圖／雲嘉南分署提供）

嘉義就業中心主任劉達源表示，勞動部為鼓勵失業勞工投入從事特定製程行業工作，只要向公立就服機構辦理求職登記，並推介受僱於符合規定的特定製程行業達30日以上，即可申請「缺工就業奬勵」，每月可領5至7千元的就業獎勵津貼，每人最長發給18個月，最高可領10萬8,000元；另「協助特定對象及弱勢者求職面試整備服務計畫」，則是求職者經就服員諮詢評估有經濟能力薄弱，難以負擔自身的服裝儀容整理等情形就可協助申請，每人每年以1次為限，提供最高2500元購置適當的衣著、鞋襪、剪髮或簡易美容清潔用品；而後續求職面試期間如有餐食、車資需求，則可以實物給付或電子票證儲值方式，提供每人每次300元、每月最1200元、每年最多3600元的額度補助，助弱勢者求職者改頭換面，進而提高雇主僱用意願，順利求職成功接軌職場，相關訊息歡迎可親洽嘉義就業中心或撥(05)2240656洽詢。

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