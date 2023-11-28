套利資金恐回流日本！富邦金估日圓明年升回128　台幣這區間震盪

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明年外匯市場仍被Fed利率政策節奏主導市場資金動向。他說，若全球景氣同步復甦，資金為尋求較高報酬將流向非美貨幣；日圓因Fed停止升息和BOJ調整貨幣政策可望反彈。原物料價格持續受全球經濟前景及地緣政治干擾，聖嬰現象也會加大對糧食及原物料價格的負面影響。
由於Fed可望於明年啓動降息循環，羅瑋預估，若Fed主席鮑爾（J. Powell）保留第22碼升息選項，以控制通膨預期，明年降息空間為3碼；若Fed於今年底或2024年第1季持續升息1碼，預計明年第2季6月開始將有4碼降息空間。
此外，地緣緊張氛圍預料增加能源上漲風險，影響各國通膨改善速度，而景氣情勢及貨幣政策的變化，也會同步影響市場資金偏好，導致國際資金飄移不定，富邦金目前預估，明年上半年美元指數將在100至105區間波動，下半年在98至103之間。
而歐洲央行（ECB）明年下半年可望跟進美國Fed腳步降息；中國則將維持寬鬆，主要國家央行貨幣政策將呈現落差，預估人民幣上半年在7至7.4兌1美元震盪，下半年可能回升到6.8價位；台灣則到明年政策利率都將維持不變，並預估新台幣兌美元明年上半年還會在31.8元到33元區間整理。下半年可望來到31.2元到32.4元。
至於日圓隨著YCC殖利率曲線名存實亡，市場將開始揣測日本央行何時終結負利率政策，也因此，羅瑋認為，日圓在Fed停止升息和BOJ調整貨幣政策可望反彈，而且在預期美國今年底或明年初可望再升息1碼，並於明年6月開始降息的基礎情境假設下，日圓明年有機會回到128元水準，上半年在138至150元區間整理，下半年可回升到128至140元兌1美元。
此外，羅瑋也提醒，投資人後續可留意市場3大關注焦點，一是以出口為主的中、韓、台、越等亞洲國家外貿出口表現是否改善，和中國民營龍頭企業業績，以判斷歐美終端消費需求是否恢復，進而影響全球經濟前景；二是美國勞動市場及物價走勢將帶動的Fed利率政策走向；最後要關注金融機構流動性及國際資金移轉是否又會增添金融市場不確定性，進而引發市場動盪。