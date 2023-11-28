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套利資金恐回流日本！富邦金估日圓明年升回128　台幣這區間震盪

▲富邦金控今（28）日舉辦「2024富邦財經趨勢論壇」，剖析明（2024）年全球經濟及股匯市展望。（圖／記者顏真真攝）
▲富邦金控今（28）日舉辦「2024富邦財經趨勢論壇」，剖析明（2024）年全球經濟及股匯市展望。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美元指數走弱，亞洲主要貨幣兌美元再彈升，新台幣兌美元今（28）日早盤也強升逾1角，並升破31.5元。富邦金控首席經濟學家羅瑋指出，明（2024）年美國聯準會（Fed）利率政策調整節奏仍主導市場資金動向，若Fed在今年底或明年第1季繼續升息1碼，明年第2季開始將有4碼降息空間，明年美元指數將在98至105之間波動，新台幣兌美元則會在31.2至33元區間震盪。此外，隨著殖利率曲線控制（YCC）名存實亡，市場將開始揣測日本央行何時終結負利率政策，日圓明年下半年有望反彈回升至128兌1美元，並需留意日圓套利交易資金回流的影響。

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羅瑋今日出席「2024富邦財經趨勢論壇」分析，，在美國Fed明確表態前，美債債券殖利率仍有回升可能，即使Fed結束升息循環，亦需密切注意金融市場流動性。由於景氣放緩與資金成本上升迫使僵屍企業現形，亦需留意金融機構因負利差問題出現的流動性風險。

明年外匯市場仍被Fed利率政策節奏主導市場資金動向。他說，若全球景氣同步復甦，資金為尋求較高報酬將流向非美貨幣；日圓因Fed停止升息和BOJ調整貨幣政策可望反彈。原物料價格持續受全球經濟前景及地緣政治干擾，聖嬰現象也會加大對糧食及原物料價格的負面影響。

由於Fed可望於明年啓動降息循環，羅瑋預估，若Fed主席鮑爾（J. Powell）保留第22碼升息選項，以控制通膨預期，明年降息空間為3碼；若Fed於今年底或2024年第1季持續升息1碼，預計明年第2季6月開始將有4碼降息空間。

此外，地緣緊張氛圍預料增加能源上漲風險，影響各國通膨改善速度，而景氣情勢及貨幣政策的變化，也會同步影響市場資金偏好，導致國際資金飄移不定，富邦金目前預估，明年上半年美元指數將在100至105區間波動，下半年在98至103之間。

而歐洲央行（ECB）明年下半年可望跟進美國Fed腳步降息；中國則將維持寬鬆，主要國家央行貨幣政策將呈現落差，預估人民幣上半年在7至7.4兌1美元震盪，下半年可能回升到6.8價位；台灣則到明年政策利率都將維持不變，並預估新台幣兌美元明年上半年還會在31.8元到33元區間整理。下半年可望來到31.2元到32.4元。

至於日圓隨著YCC殖利率曲線名存實亡，市場將開始揣測日本央行何時終結負利率政策，也因此，羅瑋認為，日圓在Fed停止升息和BOJ調整貨幣政策可望反彈，而且在預期美國今年底或明年初可望再升息1碼，並於明年6月開始降息的基礎情境假設下，日圓明年有機會回到128元水準，上半年在138至150元區間整理，下半年可回升到128至140元兌1美元。

此外，羅瑋也提醒，投資人後續可留意市場3大關注焦點，一是以出口為主的中、韓、台、越等亞洲國家外貿出口表現是否改善，和中國民營龍頭企業業績，以判斷歐美終端消費需求是否恢復，進而影響全球經濟前景；二是美國勞動市場及物價走勢將帶動的Fed利率政策走向；最後要關注金融機構流動性及國際資金移轉是否又會增添金融市場不確定性，進而引發市場動盪。

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