蔡尚樺分手11年工程師男友！祕戀小8歲球星林秉聖 經紀人全說了
34歲女星蔡尚樺與圈外的工程師男友交往長達11年，怎料昨（27）日突然被網友抓包，與26歲的T1台北戰神球員林秉聖祕戀交往，而且還偷偷創了一個不公開的小帳號，分享兩人甜蜜點滴，引發球迷討論。對此，經紀人向《NOWnews今日新聞》證實蔡尚樺已經在10月份分手，回到好朋友的關係，對於林秉聖一事則回應，「目前還在觀察階段。」
記者詹鎰睿／綜合報導
蔡尚樺經紀人今（28）日回應，「尚樺和男友十月說好先暫時調整彼此的關係，回到互相關心支持的好朋友。」對於蔡尚華與林秉聖的關係，經紀人證實男方有向蔡尚樺表達好感，「因為本來就是好友，所以同意私人帳號的追蹤，目前在觀察的階段，未來對所有交友關係都會審慎評估，謝謝大家關心。」
回顧整起事件，擁有T1聯盟策略行銷長的蔡尚樺，在今年8月被媒體周刊拍到與林秉聖的關係過於密切，搭對方的車子返回家中，隔了3天，蔡尚樺與男友，還有林秉聖相約在餐酒館消費，而當時蔡尚樺則透過經紀人回應，「正常朋友們聚會，男友也在場不用過多聯想。尚樺斜槓身份比較多，目前重心還是努力衝刺事業喔，感謝大家關心。」
怎料，27日就被Dcard網友抓到，蔡尚樺與林秉聖疑似創立一個愛的小帳號，並取名為「nllovegt」，據網友拆字解釋，前面的「nl」就是林秉聖英文名字「Nelson」縮寫，再加上中間的love，以及「gt」作結尾，而這個「gt」正是蔡尚樺的IG帳號「gladys tsai」的縮寫。更有趣的是，頭貼放大來看，就是女生緊緊在背後環抱男生的影子照片，似乎兩人正在交往熱戀中，掀起網友熱烈討論。
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