質疑蕭美琴帶職參選「公私不分」　國民黨團：外交部應說清楚

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李德維說，反觀國民黨副總統參選人趙少康宣布參選後，NCC隨即出手可能考慮是否約談具有中廣董事長身分的趙少康，民進黨一再示範雙標無下限的標準，國民黨團希望對美工作，不因蕭美琴的參選而中斷，總統府和外交部不要滿腦子只有選舉。
國民黨副書記長王鴻薇表示，蕭美琴21日和民進黨總統參選人賴清德搭檔，前往中選會登記參選。日前，蕭美琴已經對外透露，將會向外交部請辭，今天又在社群網站再次強調一次，王鴻薇質疑，駐美代表是何等重要的職務，蕭美琴到底完成請辭程序了沒有？蔡政府難道不需要跟國人說請楚講明白嗎？外交部或是總統府，都沒有任何一則駐美代表人事異動的公告。
王鴻薇表示，蕭美琴回台述職兼請辭，這個部分沒有爭議，當時她仍具有駐外大使身分，但若按照蕭美琴在20日說已經向外交部請辭，那麼這次到美國和未來再次回台灣的這段行程，到底是公費？還是自費？王強調，所有政治人物都必須接受檢驗，蕭美琴駐美代表身分到底請辭獲准了沒？外交部代理人的安排，有沒有空窗期的問題？外交部必須更詳細地對外說清楚。
國民黨立委林為洲質疑，蕭美琴以公務名義搭機回台述職、辭職，登記參選後又到花蓮造勢，再回到美國處理後續事務，難道這些也都是公務行程，外交部說蕭美琴請辭要跑程序，換句話說在請辭還沒有公告之前，仍具有公職身分，然後又跑去花蓮造勢，質疑「難道沒有公私不分的問題嗎？」
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