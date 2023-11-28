新北「百萬冠軍」包種茶上市 5倍好茶券12月起網路開賣
為了促銷具有新北「百萬冠軍茶」美名的坪林包種茶，新北市坪林區公所今（28）日舉辦新北好茶「冬遊坪林喝茶趣」冬茶上市記者會，推出「5倍好茶券」優惠加值活動，邀請大家在12月1日起在KLOOK客路網路平台訂購，可以50元換取250元的「好茶券」，在活動期間在坪林百家合作店家折抵使用。同時，也透露原價1,200元的比賽茶，目前已用每盒1,000元優惠價開放訂購，邀請大家一同來茶鄉品茗、嘗美食。
記者吳嘉億／新北報導
坪林區公所區長周慶珍表示，坪林是產茶的茶鄉，今年首度改變型態，推出「新北好茶5倍券」，辦理冬季茶旅活動讓大家更有感，也透過5倍好茶券回饋長期支持新北好茶的朋友，說明只要用50元就可以換1張100元的美食券跟1張150元的品茶券，號召老街跟商家還有好茶市集的攤商，超過百家合作店家，包含知名的法式甜品亮點店家、日式商店跟青農商店等，限量4000份的「好茶5倍券」，請大家不要錯過，盡快上網搶買，一起到坪林走山走水、喝好茶吃美食、喫茶料理。
新北市政府農業局副局長諶錫輝表示，感謝新北市茶農辛勞努力下提供大家好的茶葉，協助市府推動農業健康市（式）精神，辦理評鑑與製茶技術競賽，提升茶農製茶技術，促成在地產業永續發展，強調新北有九大茶區、六大特色茶，包含坪林包種茶、石碇東方美人茶、林口龍壽茶、石門鐵觀音、三峽的碧螺春跟蜜香紅茶等，這些好茶風味都很迷人品質也特別好，都在國內外品評鑑上獲得佳績，歡迎大家到新北選購好茶。
新北市政府農業局說明，12月2、3、5、6、7日分平日及假日場次於台北希望廣場舉辦消費地展售會，現場可品嚐多種特色茶品、茶食及茶餐點，並且推出消費滿200元可抽限定品茗杯，其中在5至7日與坪林青年茶業發展協會合作推出食農教育課程，由四星級製茶廠青農吳柏諺教導民眾喝好茶的秘訣，並以包種茶DIY製作茶風味銅鑼燒及茶香木糠布丁，品嘗包種茶的甜點獨特美味。
另外12月9、10、16、17日則是在產地坪林區公所前茶鄉廣場舉辦產地展售會，5倍好茶劵於坪林產地展售會現場兌換實體票券，可到百家合作店家使用，邀大家一起揪團來坪林旅遊品茗享美食。