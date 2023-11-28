學生親吻被記警告！南山高中禁愛令遭申訴　青民協籲檢視違法校規

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青民協表示，儘管學生覺得莫名其妙，根本不知道這樣的行為「需要被糾正」，校方還是堅持校園應該以讀書為主，男女之間不應該有過度的交往，因此最後用「人際互動行為失檢，肢體接觸逾越分際，影響班級、校園秩序及風氣」，記學生警告2次，後續學生認為學校違反教育部法規，先向學校提出申訴，遭到駁回後，再依法向新北市政府學生申訴評議委員會提出再申訴。
新北市再申訴評議委員會決議「原措施（警告2次）撤銷，再申訴有理由」，並認定南山高中此條校規違反明確性原則。該案也是自2021年立法院修正高級中等教育法申訴再申訴新制後，首次有主管機關認定校規違法並撤銷警告的案例。
青民協表示，南山高中校規早已明確違反教育部規定，學生也曾向新北市教育局陳情，然而，教育局卻直接引用南山高中回應，顧左右而言他，表示「校方非限制與嚇阻學生情感交流，對於學生正向交往樂觀其成，但為免學生肢體逾矩而衍生性平事件，校方仍知會家長一同關心與輔導學生」，還認定南山高中校規「尚符合明確性原則」。
青民協提到，校方與教育局的認定被新北市再申訴評議委員會打臉，在評議決定書中認定南山高中校規違法、撤銷警告，共有3大理由，包括校規有關「人際互動失檢」、「肢體接觸逾越分際」違反明確性原則；如果學校動輒對學生之親密與情感表達言行處以懲處者，似有違反比例原則之嫌，且有賦予教師對校規之解釋權過大之嫌；教育部明訂不得籠統將「情感交往、關係曖昧、行為不檢」或類似規定作為懲處學生要件。
新北市再申評會強調，「學校應以教育及輔導方式引導學生對於情感關係之探索以及認識、學習合宜之情感表達及互動，非以懲處方式禁止或嚇阻學生之情感交往或表達。」
該案被記警告的2位學生，委任同為高中生的另外3位學生為申訴代理人，並由代理人提出2份長達3萬字的再申訴書成功說服新北市政府撤銷警告。
復旦高中三年級的申訴代理人陳羿安認為，面對校方的不當管理措施，新的申訴制度能成為保障學生權益的最後防線，高中生不必經由家長同意就能提出，藉由具體的申訴表達訴求，也是一種與校方對話的過程，更是成熟公民的表現，期待有更多人願意為自己的權利發聲。
青民協呼籲，目前仍有許多國中、高中與南山高中的校規文字相同，教育部應要求各地主管機關全面檢視校規中是否還有禁愛令規定，確保未來不再有學生因為校內親密行為而受到記過處分。