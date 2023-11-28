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韓國擬禁狗肉！狗肉協會不滿「踐踏人權」　揚言放200萬狗淹首爾

▲韓國仍有吃狗肉的習俗，近來隨著動物權利意識逐漸提高，韓國政府計劃禁止食用狗肉。圖為韓國平澤的一間食用犬飼養場。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國仍有吃狗肉的習俗，近來隨著動物權利意識逐漸提高，韓國政府計劃禁止食用狗肉。圖為韓國平澤的一間食用犬飼養場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

雖然狗狗是人類的朋友，但在部份地區，狗卻是他們的盤中珍饈。韓國至今依舊有吃狗肉的習慣，長年以來備受國際詬病撻伐，近來韓國執政黨與最大在野黨展開前所未有的合作，力拚在年底前立法禁止狗肉交易。但這也讓飼養場與狗肉協會反彈，計畫發起抗議，更稱若是立法通過，將會把200萬隻狗都放生到街頭，特別是放在龍山、漢南大橋與農林部長官邸前。

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據韓媒報導，韓國狗肉協會主席朱永峰（주영봉，音譯）21日在韓國CBS廣播電台節目中表示，韓國政府計劃立法禁止食用狗肉，是「剝奪國民飲食的權力、踐踏人權」，直呼「哪有這樣的國家？」

韓國政府統計數據顯示，韓國有逾1150個食用犬飼養場、33個屠宰場、219個狗肉物流公司、1600家餐館。不過朱永峰表示，該協會有30%的飼養場未接受調查，「飼養場有3500家，政府統計的1150家是錯誤的。」

朱永峰在節目中痛罵，吃狗肉也是透過人工飼養來販售，就像是豬牛羊一樣，政府要求停業完全沒有支援方案，拆遷費用、轉業低利率融資不能稱得上是支援，也不是補償，「牛羊停業的話會補償，且停業5年後還能回歸，但我們卻是永久停業。」

朱永峰揚言，若是政府通過禁止狗肉貿易的法案，將不排除在首爾舉行抗議活動，並放出200萬隻飼養的狗，在龍山（梨泰院等熱鬧觀光區）、漢南大橋（漢江大橋車流量最大的橋）、農林部長官邸前。

韓國國會預計在年底前提交禁止狗肉貿易的法案，若通過最快在2027年生效。研議中的禁令將包含3年的寬限期，政府也將為飼養場與相關業者提供財政援助，協助轉行並關閉其企業，來做到狗肉貿易消失的配套措施。

過去中國東北以及朝鮮半島就都有吃狗肉的習慣，韓國人食用狗肉最早可以追溯到三國時代 （西元前57年- 668年），吃狗肉被認為可以避暑養生。但隨著飲食文化的改變，吃狗肉的習俗開始被主流價值觀打壓，韓國政府還曾將狗肉定義為「令人厭惡的食物」。

由於依韓國「畜產法」規定，狗被歸類為「家畜」的一部分，因此食用狗肉並不會有違法的疑慮。但在「畜產物衛生管理法」與「畜產物加工處理法」中，對於食用犬的飼養場與屠宰方式、地點都沒有積極限制，因此導致飼養場的犬隻常在不衛生的環境中生長，並遭受不人道的對待與宰殺，食安問題也時有所聞。

韓國政治人物力挺禁止販售狗肉，而許多反對狗肉禁令的民眾，也時常將氣出在韓國第一夫人、尹錫悅的太太金建希身上，因為她飼養了6隻狗，還曾大肆批評過那些吃狗肉的人。。韓國政府指出，全國都有共識反對再吃狗肉，不只執政黨，就連在野黨也是反對。

▲韓國國會要立法禁止賣狗肉。圖為韓國動物權益運動人士聚集在首爾抗議，反對吃狗肉文化。（圖／美聯社／達志影像）
▲韓國國會要立法禁止賣狗肉。圖為韓國動物權益運動人士聚集在首爾抗議，反對吃狗肉文化。（圖／美聯社／達志影像）

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