韓國擬禁狗肉！狗肉協會不滿「踐踏人權」　揚言放200萬狗淹首爾

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韓國政府統計數據顯示，韓國有逾1150個食用犬飼養場、33個屠宰場、219個狗肉物流公司、1600家餐館。不過朱永峰表示，該協會有30%的飼養場未接受調查，「飼養場有3500家，政府統計的1150家是錯誤的。」
朱永峰在節目中痛罵，吃狗肉也是透過人工飼養來販售，就像是豬牛羊一樣，政府要求停業完全沒有支援方案，拆遷費用、轉業低利率融資不能稱得上是支援，也不是補償，「牛羊停業的話會補償，且停業5年後還能回歸，但我們卻是永久停業。」
朱永峰揚言，若是政府通過禁止狗肉貿易的法案，將不排除在首爾舉行抗議活動，並放出200萬隻飼養的狗，在龍山（梨泰院等熱鬧觀光區）、漢南大橋（漢江大橋車流量最大的橋）、農林部長官邸前。
韓國國會預計在年底前提交禁止狗肉貿易的法案，若通過最快在2027年生效。研議中的禁令將包含3年的寬限期，政府也將為飼養場與相關業者提供財政援助，協助轉行並關閉其企業，來做到狗肉貿易消失的配套措施。
過去中國東北以及朝鮮半島就都有吃狗肉的習慣，韓國人食用狗肉最早可以追溯到三國時代 （西元前57年- 668年），吃狗肉被認為可以避暑養生。但隨著飲食文化的改變，吃狗肉的習俗開始被主流價值觀打壓，韓國政府還曾將狗肉定義為「令人厭惡的食物」。
由於依韓國「畜產法」規定，狗被歸類為「家畜」的一部分，因此食用狗肉並不會有違法的疑慮。但在「畜產物衛生管理法」與「畜產物加工處理法」中，對於食用犬的飼養場與屠宰方式、地點都沒有積極限制，因此導致飼養場的犬隻常在不衛生的環境中生長，並遭受不人道的對待與宰殺，食安問題也時有所聞。
韓國政治人物力挺禁止販售狗肉，而許多反對狗肉禁令的民眾，也時常將氣出在韓國第一夫人、尹錫悅的太太金建希身上，因為她飼養了6隻狗，還曾大肆批評過那些吃狗肉的人。。韓國政府指出，全國都有共識反對再吃狗肉，不只執政黨，就連在野黨也是反對。