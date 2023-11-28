邁向2050淨零碳排　中市府成立企業ESG輔導團

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經發局長張峯源表示，全球已超過200個城市宣示淨零排放目標，「能源轉型，勢在必行」，企業只有不斷調整轉型才能逆境求生、維持競爭力，為協助企業推動ESG永續發展及紓緩企業碳焦慮等問題，邀請產、學、研等相關領域專家學者組成企業ESG輔導團，由「E環境保護」、「S社會責任」及「G公司治理」三個領域共10位專家學者組成，以評估具明確碳管理需求企業及用電契約容量800瓩以上之電力用戶為優先輔導對象，提供專業諮詢與建議，協助進行溫室氣體盤查、第三方認證並提供向環境部申請碳抵換、碳足跡標籤等專案性輔導。
此外，亦將提供企業掌握碳盤查方法、協助完成溫室氣體排放清冊及進行第三方驗證等，初步將以用電大戶，排除環境部公告應盤查登錄對象，並經評估具高碳管理需求企業優先輔導，透過淨零及碳盤查查證輔導、培力課程，作為企業踏入ESG永續治理的第一步，並朝國際零碳倡議(RE100、EV100、EP100)項目轉型，積極降低碳排放，朝向ESG永續治理之目標前進。
「臺中市企業ESG輔導團成立座談會」由經發局副局長李逸安頒發聘書予企業ESG輔導團各委員，並由輔導團委員台灣數位轉型產學技術聯盟許志義聯盟總主持人、前數位部數位產業署組長林浩鉅 (現職大葉大學副教授)專題分享企業減碳，也特別邀請經濟部標準檢驗局簡任技正楊禮源，分享企業最關心的綠電交易自由化及小額綠電於標準局綠電平台標售，以及低碳產業永續發展聯盟(LCIA)分享金屬產業供應鍊之減碳等議題，協助企業瞭解綠電交易及更多企業實踐減碳與ESG永續的方法。
經發局說，臺中市政府成立企業ESG輔導團，透過公私協力，協助企業做好碳風險評估與環境管理責任，將環境永續理念從企業擴展至整個供應鏈，成為推動企業永續經營發展的助力，共同朝向2050淨零轉型目標努力，實現永續臺中好經濟。