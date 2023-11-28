獨／華泰名品城Outlet確定開分店！證實進軍南部 地點、規劃曝光
全台最大的Outlet華泰名品城於2015年開幕一期商城，陸續開放二期、三期，目前全園區都已經完工、正式營業，華泰名品城董事長兼總經理梁曙凡證實，已經開始籌劃華泰名品城分店，並且最新進度為選好「南部列地」，2024年有機會公開正確地點，預估商場動工到正式開幕至少5年以上。
記者鍾怡婷/綜合報導
華泰名品城位於台灣桃園市中壢區，佔地25公頃為全台最大Outlet，由國泰人壽與華泰大飯店企業集團合作開發，第一期於2015年開幕營運、第三期於2019年完工，董事長兼總經理梁曙凡今（29）日透露「已經開始籌備華泰名品城分店」。
董事長兼總經理梁曙凡說明，華泰名品城第二間分店，確認進軍南部，目前還無法透露正確地點，不過華泰名品城Outlet選址的邏輯為，距離正價百貨30至40公里，方圓45分鐘的車程內人口有200萬，避免跟正價百貨競爭，但同時兼顧平日賣場人流量。
她也進一步透露，華泰名品城南部分店不會複製桃園店的成功模式，因為環境、條件都不一樣，但華泰名品城的原則是，不會有原價商品進到商場，目前商品平均都有65折以上的優惠，預估南部分店在1年內可以公佈正確地點，動工到營業至少還需要5年以上時間。
至於華泰名品城Outlet買氣前三名夯的業種「國際精品」，以國際精品設點的邏輯為有7、8家正價店後，才會開幕一個Outlet店，因此還要等賣場陸續動工、招商後，才能確定有哪些品牌進駐。