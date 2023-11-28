50歲以上半數中招！攝護腺肥大拖延恐敗腎　新手術不陽痿、不漏尿

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根據研究，50歲以上男性中僅3成主動接受攝護腺肥大的治療，且有些患者因擔心治療後可能出現長期併發症而拒絕治療，對此闕士傑說，延誤治療可能導致膀胱退化，進而影響腎功能，掌握治療時機相當重要。
針對攝護腺肥大治療，闕士傑說，可分為藥物、手術治療，前者能改善排尿不順，也可能出現頭暈、姿勢性低血壓、女乳症或勃起障礙等副作用，而當藥物無法控制，即需進行手術，傳統手術以雙極電燒刮除手術或雷射剜除術為主，雖可快速改善排尿困難，不過術後恢復期需2到3個，且術後可能引起併發症，像是性功能障礙（1~3%）、逆行性射精（40~60%）等。
闕士傑表示，近年來攝護腺肥大治療趨勢為微創低侵入性治療，其中包括「攝護腺拉開手術」，透過微創手術將增生的攝護腺拉緊，可增加尿道內腔管徑，療效快速，且術中因不用切開組織，可減少尿道粘膜破壞，出血量極低，手術風險得以大幅降低，且不會導致性功能障礙及射精障礙，可解決多數男性不願接受攝護腺肥大治療的困擾。
闕士傑也說，前列腺肥大是所有男性都需要注意的自然老化現象，建議中老年男性安排定期門診接受PSA指數檢測，期待有問題能早期發現並治療，若已接受藥物治療但無法控制，更應積極與醫師討論病情，了解適合自己的治療方式，才可找回良好生活品質。