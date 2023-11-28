台灣最冷門森林遊樂園公開！「單月735人造訪」　遊客評價超意外

50歲以上半數中招！攝護腺肥大拖延恐敗腎　新手術不陽痿、不漏尿

▲50歲以上男性5成有攝護腺肥大困擾。（圖／取自photoAC）
▲50歲以上男性5成有攝護腺肥大困擾。（圖／取自photoAC）

家庭消費中心／綜合報導

50歲以上男性約一半苦於攝護腺肥大，發生率還會隨年紀增長而上升，其恐引起頻尿、夜尿等問題，若拖延治療，可能影響膀胱甚至腎臟健康。醫師說，近年新興治療趨勢為「攝護腺拉開手術」，除手術風險較低，也較無術後併發症，大幅縮短術後恢復期，尤其不會造成勃起功能障礙或逆行性射精，更是一大優勢。

我是廣告 請繼續往下閱讀
台大醫院泌尿部主任闕士傑說，家族有攝護腺肥大的病史及肥胖男性，是攝護腺肥大高風險族群，而由於初期症狀可能只有輕微頻尿，病人容易輕忽並延誤就醫，一旦到中、後期，可能引發頻尿、夜尿、排尿障礙等症狀，除嚴重影響生活品質，也可能造成其他身體、心理問題。

根據研究，50歲以上男性中僅3成主動接受攝護腺肥大的治療，且有些患者因擔心治療後可能出現長期併發症而拒絕治療，對此闕士傑說，延誤治療可能導致膀胱退化，進而影響腎功能，掌握治療時機相當重要。

針對攝護腺肥大治療，闕士傑說，可分為藥物、手術治療，前者能改善排尿不順，也可能出現頭暈、姿勢性低血壓、女乳症或勃起障礙等副作用，而當藥物無法控制，即需進行手術，傳統手術以雙極電燒刮除手術或雷射剜除術為主，雖可快速改善排尿困難，不過術後恢復期需2到3個，且術後可能引起併發症，像是性功能障礙（1~3%）、逆行性射精（40~60%）等。

闕士傑表示，近年來攝護腺肥大治療趨勢為微創低侵入性治療，其中包括「攝護腺拉開手術」，透過微創手術將增生的攝護腺拉緊，可增加尿道內腔管徑，療效快速，且術中因不用切開組織，可減少尿道粘膜破壞，出血量極低，手術風險得以大幅降低，且不會導致性功能障礙及射精障礙，可解決多數男性不願接受攝護腺肥大治療的困擾。

闕士傑也說，前列腺肥大是所有男性都需要注意的自然老化現象，建議中老年男性安排定期門診接受PSA指數檢測，期待有問題能早期發現並治療，若已接受藥物治療但無法控制，更應積極與醫師討論病情，了解適合自己的治療方式，才可找回良好生活品質。
 

工程師鼠蹊抽痛快起肖！竟是攝護腺出這問題　全台20萬人有風險

熟男滴滴答答好困擾！攝護腺肥大有新療法　術後「勃起功能」更好

今日最健康／一覺到天亮好難！醫揭夜尿「5主因」：冠軍超多人犯

今日最健康／夜尿增2倍死亡風險！醫曝6招一覺好眠：睡前別滑手機

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞