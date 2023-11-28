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獨／管罄摯愛離世太悲痛！決心嫁倪安東　為彼此簽下放棄急救書

▲管罄（右）愛犬離世太悲痛，重新思考人生，決定與倪安東結婚成為為彼此簽下「放棄急救同意書」的家人。（圖／翻攝自管罄Instagram）
▲管罄（右）愛犬離世太悲痛，重新思考人生，決定與倪安東結婚成為為彼此簽下「放棄急救同意書」的家人。（圖／翻攝自管罄Instagram）

記者黃雅琪／台北報導

藝人管罄主演電影《少男少女》接受《NOWnews今日新聞》專訪，提及與倪安東2022年結婚的原因，其實是因為愛犬小菲離開人世，使兩人重新思考「生死觀念」，下定決心結婚成為法律上能為彼此簽下「放棄急救同意書」的對象。

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▲《少男少女》專訪管罄。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲管罄在《少男少女》中演出「女人」一角，始終無法離開荒蕪的濱海小鎮。（圖／記者吳翊緁攝影）
管罄在片中演出渴望逃離「男人」李銘忠掌控的「女人」，卻遲遲下不了決心！但戲外的她卻是相當果敢，原本與倪安東沒有打算結婚，但15歲愛犬小菲在2021年底健康狀況急轉直下，兩人帶著牠深夜急診，簽署了多份醫療同意書，這樣煎熬的過程令管罄困惑：「我現在幫牠做這樣的決定，是我想要的？還是真的為牠好？」狗狗最後在家人的陪伴下走完最後一程，管罄很感謝倪安東，支持她所做的每一個決定。

▲管罄（左）愛犬過世使她重新思考人生。（圖／翻攝自管罄Instagram）
▲管罄（左）愛犬過世使她重新思考人生。（圖／翻攝自管罄Instagram）
▲倪安東與管罄修成正果，於去年3月登記結婚。（圖／管罄IG）
▲倪安東（左）與管罄2022年修成正果。（圖／翻攝自管罄Instagram）
而這樣的「生死經驗」也使管罄重新思考人生：「如果我們現在人生要走到終點的時候，誰是會為我著想，做出我想要的決定！」管罄認知到父母親一定會捨不得放手，唯有倪安東懂她想要什麼：「即便我們會辛苦或痛苦，可是我們會想要做，對對方最好的決定」，因此兩人決定結婚成為家人，承擔起有朝一日要面對的生死決定。

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