aespa出現在台灣公司尾牙名單！粉絲求入職不支薪：我看完馬上走
南韓大勢偶像女團aespa出道3年，YouTube累積多首破億金曲，人氣席捲海外，不曾來台舉辦演唱會的4人，昨（27）日傳出接受旗下擁有自有品牌BenQ、台灣科技大廠明基佳世達集團的邀請，明年1月16日在南港展覽館唱尾牙場，消息迅速於各大社群平台發酵，由於機會太難得，大批網友瘋喊：「果然科技爸爸出手便知有沒有」、「我可以現在入職嗎？不用薪水，看完尾牙馬上走」！
記者楊穎軒／綜合報導
有網友在Dcard放上疑似佳世達給內部員工的尾牙歌手名單、資訊，赫見重量級韓團aespa，時間明定2024年1月16日，下午4點到晚上8點，地點在南港展覽館1館4樓，原PO驚呼：「台灣的科技業某集團的尾牙壓軸嘉賓竟然是aespa！認真嗎？聽說是某Ben_公司，財力是多雄厚？跨年場都請不到的，第一次來台灣也不是演唱會！」
貼文曝光後，其他網友大感羨慕，直呼：「BenQ每年都有請大咖的欸...去年請林俊傑，超有錢公司」、「我是MY（粉絲暱稱），那家公司的人事您好！我可以現在入職嗎？不用薪水，看完尾牙馬上走」！有人猜測只是擬邀名單，不過有BenQ員工興奮地證實：「這張是對整個公司的公開信，所以沒有一定把握應該不會這麼寫，只能說真的太幸福了！可以直接簽賣身契了！」
但也有不少粉絲不滿SM娛樂寧願讓aespa接商演，卻不安排aespa來台舉辦演唱會，根本不重視粉絲，「如果是真的那會滿生氣的欸，SM把台灣粉絲當什麼了」、「認真...？不來開演唱會反而去尾牙？公司到底在想什麼」、「超級扯！不來台灣辦（演唱會）但是接尾牙」、「希望是假的，拜託第一次來要就見面會跟演唱會」！
針對aespa盛傳來台灣唱尾牙場，《NOWnews今日新聞》向佳世達公關求證，對方低調不願回應。
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